Le “Cartoline dalla Biblioteca” di Spilamberto tengono in contatto la comunità

Giovedì 6 marzo alle ore 20:30 è in programma il secondo appuntamento di “Cartoline dalla Biblioteca”, la nuova rassegna periodica dedicata alla lettura ideata dalla Biblioteca comunale “Peppino Impastato” e dall’Assessorato alla Cultura di Spilamberto.

In prossimità della Giornata internazionale della donna, la scrittrice Maria Silvia Avanzato sarà protagonista di “Dedicato a Jane Austen”, letture e narrazioni in occasione dei 250 anni dalla nascita dell’autrice di Orgoglio e pregiudizio e altri capolavori. L’evento si terrà presso la Sala Paola Corni della Biblioteca di Spilamberto, in via Santa Maria 12.

“Uno sguardo sul mondo, quello di Jane Austen – dichiara l’Assessore alla Cultura Alessandra Anderlini – che non smette ancora oggi di stupire per ironia e intelligenza”.

Al termine dell’iniziativa, una buonanotte con tisana e biscotti: gli utenti sono invitati a portare la propria tazza.

“Cartoline dalla Biblioteca” punta a offrire uno spazio di conoscenza e di dialogo attraverso il confronto con autori di ieri e di oggi, dove si familiarizza con le voci della letteratura e dove sono le persone a portare i libri alle persone, in un’ideale corrispondenza fatta di storie e idee.

La seconda “cartolina” in partenza nei mesi di aprile e maggio sarà intitolata “Libri e altri rimedi” e trasformerà la Biblioteca in una vera e propria piccola farmacia letteraria, dando spazio a cittadini spilambertesi che presenteranno il libro che ha giocato un ruolo centrale nelle loro vite, che li ha ispirati a un cambiamento o che li ha guidati con idee e insegnamenti. Un momento di aggregazione attorno al potere edificante della lettura e delle buone parole.

“Il coinvolgimento dei cittadini come protagonisti di una manifestazione culturale” dichiara l’Assessore alla Cultura Alessandra Anderlini “è una forma di partecipazione diretta e costruttiva: rafforza i legami della comunità e crea un circolo virtuoso di scambi e stimoli, ci fa conoscere meglio la ricchezza e la profondità delle persone che sono intorno a noi ogni giorno”.