La Regione in merito alla crisi della Gaggio Tech Srl (ex Saga Coffee) di Gaggio Montano

“I lavoratori di Gaggio Tech meritano ogni nostro sostegno, così come il nostro Appennino. Stiamo seguendo con grande preoccupazione l’evolversi della situazione”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, in merito alla vicenda di Gaggio Tech Srl (nata dalla re-industrializzazione dell’ex Saga Coffee) di Gaggio Montano, sull’Appennino bolognese, per cui è già stato convocato dalla Regione un tavolo di salvaguardia occupazionale che si terrà nel pomeriggio di venerdì 7 marzo.

“La richiesta di liquidazione volontaria– aggiunge Paglia- messa in atto dal socio di maggioranza, ci lascia senza parole. Si tratta di una notizia inattesa, pur in un quadro complesso dal punto di vista produttivo, che ci impone di assumere un’iniziativa. Per questo abbiamo già convocato tutti i soggetti coinvolti per il prossimo venerdì, così da verificare ogni strada che possa portare alla continuità dell’attività aziendale senza disperdere, per quanto possibile, gli interventi fatti in questi tre anni”.