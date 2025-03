La Polizia di Stato intensifica i controlli nelle stazioni dell’Emilia Romagna

Dopo l’operazione del 5 dicembre scorso, effettuata sui treni regionali nella tratta Bologna-Porretta Terme, proseguono le attività di controllo “rafforzato” da parte della Polizia Ferroviaria dell’Emilia Romagna, in aggiunta ai quotidiani servizi di vigilanza a bordo dei treni regionali.

L’operazione straordinaria di controllo del territorio, svolta secondo le direttive del Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e finalizzata anche al contrasto dei reati in ambito ferroviario, ha visto impegnati 10 operatori che, in data 19 febbraio, hanno prestato servizio a bordo di due treni individuati come “critici”, nella tratta Bologna-Piacenza.

Le attività, finalizzate a garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto, si sono svolte a garanzia della security a bordo treno e nelle stazioni di transito, con particolare attenzione anche al personale di bordo, che negli ultimi tempi, così come riportato dalle cronache regionali, è stato spesso oggetto di aggressioni, in alcuni casi anche gravi.

Tali tipologie di controlli, con l’approssimarsi della primavera e soprattutto delle prossime festività pasquali, verranno estesi anche ad altre tratte regionali, con particolare riguardo a quelle più interessate dal pendolarismo lavorativo e turistico.