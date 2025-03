Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Generale Paolo Kalenda in visita all’Istituto Ortopedico Rizzoli

Nella giornata di ieri, in rappresentanza della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna, il Comandante Regionale Generale di Divisione Paolo Kalenda, è stato accolto al Rizzoli dal direttore generale Andrea Rossi.

All’incontro hanno partecipato anche la direttrice sanitaria dr.ssa Viola Damen, il prof. Cesare Faldini, direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica I, e l’ing. Alberto Leardini, direttore del Laboratorio di Analisi del movimento, che ha mostrato gli spazi del 3D Lab, recentemente inaugurati, illustrando le attività di progettazione di protesi personalizzate stampate in 3D realizzate per pazienti che hanno necessità di impianti su misura.

La visita è proseguita negli spazi dell’area monumentale del Rizzoli: nel corridoio della manica lunga del Complesso di San Michele in Bosco, con la vista sulla torre Asinelli e il celebre effetto cannocchiale, e la storica Biblioteca Scientifica dell’Istituto.

Il Generale Kalenda, onorato dell’invito da parte del noto storico Istituto di Ricerca e Ospedaliero felsineo, ha confermato la disponibilità allo sviluppo di nuove sinergie istituzionali che potranno sicuramente, nel futuro, tracciare una linea comune tra gli Enti.

Per il direttore generale del Rizzoli Andrea Rossi “questo incontro conferma la volontà dell’Istituto di rappresentare un interlocutore per le istituzioni che lavorano nella e per la comunità, come è da sempre nella natura stessa del Rizzoli. Grazie quindi al generale Kalenda per l’attenzione che ha voluto dedicarci e sin d’ora per la proficua collaborazione che avremo su più iniziative”.