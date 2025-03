Giovedì al Teatro Asioli di Correggio va in scena ‘L’arte della commedia’

Giovedì 6 marzo (ore 20.30) al Teatro Asioli di Correggio va in scena L’arte della commedia di Eduardo De Filippo, adattato, diretto e interpretato da Fausto Russo Alesi; accanto a lui, in questa importante produzione di tre teatri nazionali (Napoli, Toscana, Roma, oltre a Elledieffe), c’è una nutrita compagnia composta da David Meden, Sem Bonventre, Alex Cendron, Paolo Zuccari, Filippo Luna, Gennaro De Sia, Imma Villa, Demian Troiano Hackman, Davide Falbo.

Una compagnia, col suo teatro mobile distrutto, in grandi difficoltà finanziarie, chiede aiuto al prefetto di una piccola città in cui è bloccata. Ne nasce un conflitto, comicissimo e tragico, che “ci parla del rapporto contradditorio tra lo Stato e il ‘Teatro’ e del ruolo dell’arte e degli artisti nella nostra società – dice Fausto Russo Alesi –. Ma le domande, i dubbi, le responsabilità, i vincoli e le debolezze che Eduardo mette in campo ci riguardano tutti e quel ‘Teatro’, sia esso una compagnia teatrale, una comunità o un piccolo mondo, si fa risuonatore del nostro rapporto con il potere e con il bisogno di essere ascoltati e soprattutto riconosciuti. Scritta da Eduardo nel 1964 e considerata la più ‘pirandelliana’ della sua produzione, questa straordinaria e geniale opera fa parte della raccolta dei ‘giorni dispari’, le commedie scritte dal dopoguerra in poi che affrontano le difficili e problematiche questioni del vivere quotidiano, delle relazioni private e pubbliche tra gli esseri umani. Incredibile è la forza e l’attualità del testo che ci porta in maniera implacabilmente diretta a confrontarci con la mortificazione e la censura della cultura attraverso un’ambigua e allo stesso tempo tragica e farsesca commedia in due atti e un prologo”.

