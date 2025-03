Fiorano, gli imprenditori CNA incontrano la giunta

Nei giorni scorsi, una rappresentanza di imprenditori associati a CNA ha incontrato il Sindaco Marco Biagini e la Giunta Comunale di Fiorano Modenese per un confronto costruttivo sui principali temi che interessano il tessuto economico locale. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo, finalizzata a rafforzare la collaborazione tra amministrazione e imprese, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise alle criticità segnalate dagli operatori economici del territorio.

Tra le principali questioni affrontate, la questione della piazza di Spezzano, dove: gli esercenti hanno evidenziato un calo della clientela a seguito dei recenti fatti di microcriminalità, sollevando preoccupazioni anche in merito al rischio di degrado nelle ore serali e notturne.

Riguardo al Villaggio artigianale, è stata sottolineata la necessità di interventi di riqualificazione, con particolare attenzione al decoro urbano e alla sicurezza per migliorare la viabilità, soprattutto pedonale. “I villaggi – ha sottolineato Michele Iacaruso, presidente della CNA di Fiorano – sono il biglietto da visita economico della comunità e per questo meritano attenzione e cura”.

Sempre a proposito di imprese, è stato evidenziato come permanga il ritardo nel completamento dei lavori per l’attivazione della fibra ottica, aspetto cruciale per la competitività del territorio.

Si è parlato anche della viabilità nella zona di Ubersetto, dove i disagi alla circolazione rappresentano una problematica rilevante per le attività produttive e per i residenti, oltre che della necessità di politiche per la casa in grado di sviluppare azioni incisive per il reperimento di alloggi destinati ai lavoratori e alle loro famiglie.

L’amministrazione comunale ha risposto alle tematiche sollevate, entrando nel merito delle questioni e illustrando le azioni in corso o programmate per affrontarle. In particolare, rispetto alla piazza è stato confermato il nuovo servizio di infermiere di comunità all’interno della farmacia e l’apertura di un punto vendita di una catena internazionale. Per ciò che riguarda, invece, villaggio, è stato annunciato un progetto che verrà elaborato e condiviso con gli imprenditori. Un annuncio, che testimonia l’apprezzamento e la condivisione, da parte della Giunta, della richiesta di CNA di un reale coinvolgimento delle Associazioni di categoria nello sviluppo di tematiche di interesse comune.

L’incontro si è concluso con la reciproca volontà di mantenere un confronto aperto e costante, attraverso ulteriori momenti di dialogo e collaborazione. Per gli imprenditori, questa occasione ha rappresentato un’opportunità preziosa di ascolto e condivisione, rafforzando il rapporto tra istituzioni e imprese e ponendo le basi per uno sviluppo sostenibile e competitivo del territorio.