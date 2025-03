Confcommercio Modena lancia il casting per i protagonisti del cortometraggio dedicato alle imprese

Confcommercio Modena, in occasione dell’Assemblea annuale che si terrà nei prossimi mesi, premia le attività più meritevoli del territorio. Il progetto, giunto alla terza edizione, racconta, attraverso un cortometraggio, le storie di successo e longevità delle imprese che hanno lasciato un segno duraturo nel tessuto economico modenese.

In vista della realizzazione del video, Confcommercio Modena lancia un casting per selezionare i due attori protagonisti del cortometraggio: un ragazzo e una ragazza, residenti in provincia di Modena, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, che prenderanno parte alle riprese nel mese di aprile.

Le candidature possono essere inviate a Confcommercio, che, dopo una prima selezione, inviterà gli aspiranti attori a partecipare a un provino che si terrà a marzo presso la sede dell’Associazione. Per partecipare, è sufficiente inviare la candidatura all’indirizzo mail nicole.giordani@confcommerciomodena.it , allegando il proprio curriculum con le esperienze formative e professionali e due foto, una in primo piano e una a figura intera. Non sono richieste esperienze pregresse in campo artistico, ma è necessaria una predisposizione alla recitazione e la voglia di mettersi in gioco.

Anche quest’anno il video sarà realizzato dalla casa di produzione modenese Scirocco Barocco Creation, fondata dal giornalista e sceneggiatore Vincenzo Malara che seguirà personalmente la produzione del cortometraggio.