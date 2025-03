Conad ha raccolto 73.300 euro per la Neonatologia del Policlinico

Conad Nord Ovest ha raccolto 73.300 euro per Pollicino – Associazione per il progresso della neonatologia a Modena – ODV che consentirà l’acquisto di un secondo respiratore per la Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico, dopo quello già consegnato lo scorso anno. Si tratta di un sofisticato sistema di sostegno per migliorare in modo sostanziale la respirazione dei piccoli e piccolissimi pazienti.

L’Assegno è stato virtualmente consegnato ai vertici dell’Associazione e del Policlinico nel corso di una piccola cerimonia oggi, martedì 4 marzo 2025, che si è tenuta nell’atrio antistante la Neonatologia (al VII piano). L’AOU di Modena era rappresentata dal Direttore generale, Luca Baldino e da Alberto Berardi, Direttore della Neonatologia. Per UNIMORE era presente il Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Michele Zoli. Pollicino era rappresentato da Fabrizio Ferrari e Conad da Guido Paltrinieri, Responsabile Direzione Rapporto Soci Emilia Conad Nord Ovest, accompagnato da alcuni soci. In rappresentanza del Comune di Modena ha portato il suo saluto l’assessora alle Politiche educative del Comune di Modena Federica Venturelli.

La donazione è frutto dell’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire” attiva nei punti vendita Conad alla fine dello scorso anno. Il progetto ha consentito, dal 4 novembre al 15 dicembre 2024, ai clienti Conad possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card, di collezionare le campanelle con 12 personaggi Disney e, allo stesso tempo, di donare 50 centesimi a sostegno degli ospedali del territorio. Un risultato ottenuto grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che hanno scelto di sostenere l’iniziativa con l’acquisto delle campanelle, all’interno di una linea di 12 soggetti, realizzati in plastica (ABS) riciclata, ispirati ai personaggi più famosi dei film d’animazione Disney.

In due anni di collaborazione con il Policlinico, l’iniziativa solidale del periodo natalizio ha permesso a Conad Nord Ovest di devolvere all’Ospedale oltre 132.000 euro completamente destinati a sostegno di progetti utili a garantire le migliori cure ai tanti pazienti ricoverati.

“Desidero ringraziare Conad e Pollicino per il sostegno – ha commentato l’Ing. Luca Baldino, Direttore Generale dell’AOU di Modena – questa acquisizione ci consentirà di offrire risposte sempre migliori ai nostri pazienti. La Neonatologia del Policlinico è una struttura importante della Sanità modenese, centro HUB per il parto difficile e il sostegno di Associazioni come Pollicino e di realtà come CONAD ci aiutano a mantenere un elevato standard a beneficio di tutta la comunità”.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Conad per la generosa donazione a favore della Pollicino Onlus – afferma l’assessora alle Politiche educative del Comune di Modena Federica Venturelli – Questa associazione svolge un lavoro straordinario nell’assistere i bambini prematuri e le loro famiglie, offrendo non solo competenza e ricerca di altissimo livello, ma anche un supporto umano fondamentale in momenti così delicati. Le donazioni, tutte, sono un segno tangibile di una comunità modenese dal cuore grande, che si distingue per l’impegno concreto e quotidiano a sostegno delle persone. Ancora una volta abbiamo la conferma di un sistema imprenditoriale attento e responsabile socialmente, che può contribuire concretamente a fare del bene, sostenendo le persone e i loro bisogni”.

“Con orgoglio abbiamo rinnovato per il secondo anno il nostro sostegno al Policlinico di Modena, con la nostra campagna natalizia di collezionamento solidale. – Dichiara Guido Paltrinieri, Responsabile Direzione Rapporto Soci Emilia Conad Nord Ovest – Questo straordinario risultato è il frutto della generosità dei nostri clienti e della sinergia tra Conad Nord Ovest e i Soci, che insieme dimostrano quanto anche un piccolo gesto possa trasformarsi in un aiuto essenziale per chi ne ha più bisogno. Sapere che il nostro contributo aiuterà a garantire cure sempre più avanzate ai piccoli pazienti ci rende profondamente orgogliosi e conferma il nostro impegno a favore delle comunità in cui operiamo”.

“L’UOC di Neonatologia rappresenta una delle aree di eccellenza del nostro Dipartimento – afferma il dottor Pier Luca Ceccarelli – Direttore del Dipartimento Materno – Infantile – e questa nuova apparecchiatura, frutto della generosità dei modenesi, contribuirà a implementarne le capacità assistenziali”.

“Il respiratore che verrà acquistato con la generosa donazione di Conad attraverso il contributo della cittadinanza – ha aggiunto il prof. Alberto Berardi, Direttore della Neonatologia – è un presidio all’avanguardia, di cui sono dotati pochissimi centri in Italia; esso è fondamentale per migliorare la ventilazione assistita dei neonati, specie quelli pretermine. Già con il respiratore donato l’anno scorso siamo stati in grado di migliorare le cure ai nostri piccoli pazienti. Riteniamo che con questa seconda donazione il nostro livello di assistenza rimarrà tra i più elevati all’interno della nostra Regione”.

“Pollicino, associazione no profit per il progresso della neonatologia a Modena è felice di ringraziare Conad per questa generosa donazione – ha commentato il prof. Fabrizio Ferrari Presidente di Pollicino Presidente dell’Associazione – che attesta l’interesse del mondo cittadino e dei dirigenti di Conad per il sostegno della sanità modenese. Siamo orgogliosi di testimoniare che il reparto di Neonatologia e terapia intensiva neonatale di Modena, il più grosso reparto della regione Emilia – Romagna, si avvale di apparecchiature d’avanguardia e di una equipe sanitaria molto qualificata, grazie al lavoro dei professionisti e all’attenzione della Direzione dell’Azienda Policiclico universitaria di Modena. Fondamentale è altresì, il contributo dei cittadini che ogni giorno dimostrano di avere a cuore la sorte dei più fragili fra i nuovi-nati, i piccoli prematuri, accolti e seguiti amorevolmente insieme ai loro genitori. Ancora grazie a Conad”.

“Per noi queste donazioni sono importanti – ha concluso la dottoressa Federica Cipolli, Coordinatrice infermieristica della Neonatologia – perché ci consentono di aiutare i nostri bambini con tecnologie sempre più sofisticate. Grazie a tutti di cuore.”

L’Associazione Pollicino

L’Associazione Pollicino nasce nel 1993, su iniziativa di alcuni genitori e del personale di Neonatologia, per favorire tutte le iniziative che promuovono il benessere del neonato pretermine e della sua famiglia. La principale attività consiste nell’assistenza di carattere morale, psicologico e materiale ai genitori e ai famigliari dei neonati ricoverati in neonatologia. Grazie all’Associazione si sono inoltre conseguite importanti conquiste come il rinforzo del personale infermieristico nel reparto di Neonatologia, il finanziamento della ricerca, l’acquisto di nuove attrezzature per il reparto, l’aggiornamento del personale in centri italiani ed esteri.

L’impegno di Conad Nord Ovest

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 5 miliardi di euro. I territori in cui opera con 371 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 22,3%, Piemonte, con quota di mercato al 5,8%, Liguria, con quota di mercato al 10,8%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,1%, Toscana, con quota di mercato al 15,7%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,2% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 20,0%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 499.750 mq di superficie.

Le iniziative di solidarietà promosse da Conad Nord Ovest nel periodo natalizio contribuiscono da anni al supporto degli ospedali pediatrici delle regioni in cui opera, con risultati davvero preziosi, tanto da aver permesso di donare fino ad oggi complessivamente oltre 6 milioni di euro coinvolgendo nel tempo: Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Ospedale pediatrico Microcitemico e Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze, Fondazione Luigi Donato Monasterio di Pisa/Massa e Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze. A questi si sono aggiunti l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, l’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola di Bologna e la Fondazione Ospedale Regina Margherita di Torino, con l’inclusione più recente dell’Ospedale Beauregard di Aosta e il Policlinico di Modena.