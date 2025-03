Chiusura del ponte Rio Torto, Confesercenti Modena auspica una riapertura rapida per salvaguardare il turismo in Appennino

In seguito alla recente chiusura del Ponte Rio Torto sulla Nuova Estense, decisa da Anas, Assoturismo Confesercenti Modena esprime la propria preoccupazione e auspica che i lavori possano concludersi in tempi brevi. “Questa situazione – afferma Assoturismo – potrebbe avere ripercussioni significative sul turismo in Appennino oltre che sull’economia locale”.

“Comprendiamo l’importanza di questi interventi e riconosciamo che la sicurezza dei cittadini deve rimanere una priorità – aggiunge Gabriella Gibertini Presidente di Assoturismo Confesercenti Modena. Tuttavia, è fondamentale che i lavori siano completati rapidamente, idealmente prima dell’inizio della stagione estiva, per evitare che i tempi di percorrenza dilatati dall’utilizzo di percorsi alternativi, scoraggino i turisti a scegliere la nostra montagna come destinazione nella stagione estiva”.

Questo episodio dimostra, ancora una volta, come il sistema di infrastrutture del nostro Appennino sia fragile e purtroppo inadeguato al potenziale sviluppo turistico che numerosi studi e ricerche prospettano realizzabile.

“La prima condizione che deve avere una destinazione turistica com’è il nostro Appennino – sia esso bianco che verde – è la facile raggiungibilità ed accessibilità, per questo è necessario ripensare ad un piano di investimenti che rafforzi le infrastrutture viarie a servizio delle località appenniniche” conclude Gabriella Gibertini.