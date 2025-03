Mercoledì 5 marzo l’Assemblea delle Assemblee apre a Modena la campagna referendaria Cgil su lavoro e cittadinanza

Oltre 700 fra delegate e delegati, attivisti e funzionari sindacali prendono parte mercoledì 5 marzo all’Assemblea delle Assemblee della Cgil di Modena per l’avvio della campagna sui 4 referendum sul lavoro più quello sulla cittadinanza.

L’appuntamento è presso il Forum Monzani (via Aristotele,33) alle ore 9. Con lo sloga “Il voto è la nostra rivolta”, la Cgil chiama al voto i propri militanti e iscritti, e tutta la popolazione modenese, per esprimere 5 SI ai referendum che si terranno la prossima primavera in una data da definire tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Da qui alle prossime settimane, l’obbiettivo è quello di avviare una grande campagna di assemblee nei luoghi di lavoro e fra i pensionati, ma anche promuovere eventi pubblici, volantinaggi nei mercati, concerti, pubblicità istituzionale, ecc…per sensibilizzare il maggior numero di persone e far capire l’importanza del voto referendario per porre fine alla precarietà, alle morti sul lavoro, ai licenziamenti ingiusti e dare cittadinanza a migliaia di italiani.

Come ha sottolineato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini all’avvio della campagna nazionale il 12-13 febbraio scorso, il referendum è la voce diretta dei cittadini, è lo strumento che offre la possibilità di decidere senza delegare nessuno. Il referendum è l’espressione massima di democrazia. E’ l’opportunità di far sentire la propria voce.

I lavori dell’Assemblea delle Assemblee Cgil saranno aperti alle ore 9 dai saluti del sindaco di Modena Massimo Mezzetti. Il segretario Cgil Modena Daniele Dieci farà la relazione introduttiva e a seguire l’intervento di Daniele Soffiati coordinatore Comunicazione nazionale Cgil e gli interventi di delegate e delegati. Intervengono anche i rappresentanti delle associazioni che hanno costituito a livello provinciale il Comitato promotore del referendum: Vanni Bulgarelli presidente Anpi, Anna Lisa Lamazzi presidente Arci, Giammarco Fabiano coordinatore associazione studenti universitari UDU Modena e Reggio Emilia e Insaf Dimassi attivista e dottoranda in Scienze politiche e sociali Università di Bologna. Alle ore 13 le conclusioni sono affidate a Francesca Re David della segreteria nazionale Cgil.

INFO: https://www.cgilmodena.it/referendum-2025-il-voto-e-la-nostra-rivolta/