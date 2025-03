Castelfranco Emilia, Gargano premia Frascà con l’Attestato di Benemerenza

Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, ha ricevuto, questa mattina, Massimo Frascà, cittadino castelfranchese e presidente locale di A.N.P.Pe, l’associazione degli agenti di Polizia penitenziaria in pensione, che domenica scorsa ha sventato un possibile dramma: praticando la manovra di Heimlich, ha salvato la vita a un bambino dopo che un pezzo di caramella gli aveva ostruito le vie aeree.

«A Frascà – spiega Gargano – ho consegnato un Attestato di Benemerenza per ringraziarlo a nome di tutta la Città. Massimo ha sostituito Giuseppe Mulargia, l’ex presidente di A.N.P.Pe recentemente scomparso, che era sempre attento ai bambini: sono sicuro che con questo gesto, ovunque sia lo ha reso felicissimo. I nostri volontari della sicurezza, che amo chiamare “Educatori Civici”, sono preparati e competenti. Sono anni che ci impegniamo nell’avere massima attenzione formativa per questo “esercito buono”, e grazie alla Polizia Locale abbiamo messo in campo un lavoro formativo di primo livello: episodi come questo lo dimostrano».