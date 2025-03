Cardiologia del Santa Maria Nuova, nuove acquisizioni tecnologiche dotate di Intelligenza Artificiale

La tecnologia e l’Intelligenza Artificiale sempre più al servizio della Cardiologia dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia diretta dal dottor Alessandro Navazio. Grazie alla generosità e alla sensibilità di Gino Ferrari e famiglia, tramite l’associazione Sa.Re. Odv e in memoria di Ilca e Lidosca Ferrari, i tre ambulatori di ecocardiografia hanno potuto dotarsi di ulteriore tecnologia che fa ampio utilizzo dell’AI. Le nuove acquisizioni rese possibili dalla donazione hanno un valore economico ingente.

Grazie alla donazione due dei tre ecocardiografi in dotazione sono stati aggiornati sia come hardware che come software ed è stata acquisita, su ciascuno di essi, una nuova sonda che rende migliore la visione delle strutture tridimensionali del cuore. Gli applicativi avanzati consentono inoltre la misurazione automatica e veloce dei volumi delle camere cardiache e la deformazione delle pareti ventricolari ed atriali, in linea con i recenti suggerimenti delle Società Internazionali di Cardiologia e di Ecocardiografia.

“Questi software aggiuntivi – spiega la cardiologa Francesca Mantovani – -sono preziosi e permettono ai professionisti di avere ulteriori parametri ecocardiografici per effettuare diagnosi e prognosi più raffinate che orientino in modo sempre più appropriato e personalizzato le terapie dei pazienti”.

L’ecografo del terzo ambulatorio, dedicato all’ecocardiografia transesofagea, è stato infine implementato con un nuovo software che fornisce l’analisi e le misurazioni sulla struttura e funzione tridimensionale del ventricolo destro del cuore, molto utile per completare le informazioni ecocardiografiche nei pazienti valutati per eventuali interventi di cardio-chirurgia.

“Queste nuove acquisizioni fanno sì che la Cardiologia sia tecnologicamente all’avanguardia nel panorama italiano della diagnostica ecocardiografica non invasiva” – ha detto con soddisfazione e ringraziando di cuore, il Direttore della Cardiologia Alessandro Navazio.

Il Direttore dell’Ausl IRCCS Davide Fornaciari ha voluto essere presente alla cerimonia per ringraziare di persona i donatori. “Si tratta di una preziosa e importante donazione – ha messo in evidenza Fornaciari -. Scalda davvero il cuore vedere quanto i cittadini e le associazioni amino la Sanità Pubblica reggiana e cerchino di sostenerla. Siamo grati per questo aiuto concreto e rilevante e soprattutto per l’apprezzamento e la fiducia che esso rappresenta”.