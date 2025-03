Baricella: esce di casa e vaga in stato confusionale. Anziana aiutata da un passante e dai carabinieri

Verso le ore 5 di sabato mattina, un’automobilista in transito in via Altedo di Baricella ha notato l’anziana donna che, disorientata, camminava da sola e senza ombrello nonostante la pioggia. Insospettitosi e, valutando sia l’orario che le avverse condizioni metereologiche, le si è avvicinata per capire se avesse bisogno di aiuto; vedendola disorientata ed in difficoltà, ha contattato il 112.

Appresa la notizia, i Carabinieri della Stazione di Bentivoglio sono subito intervenuti ricostruendo poco dopo l’intera dinamica. La pensionata si era allontanata volontariamente da casa durante la notte senza documenti e cellulare, vagando quasi un’ora in stato confusionale e per circa 1 km al freddo e sotto la pioggia. Riaccompagnata a casa dai Carabinieri, la pensionata ha potuto riabbracciare il suo cagnolino ed il figlio, precedentemente informato dell’accaduto, che ha subito raggiunto l’abitazione dell’anziana madre, la quale nel frattempo ha manifestato chiari segnali di ripresa e riconoscimento dell’abitazione. Dopo essere stata tranquillizzata ed accudita dai militari, la 91enne ha voluto ricordare con una foto questo episodio fortunatamente terminato in un lieto fine.