Al Teatro Duse di Bologna Vanessa Gravina e Nicola Rignanese in ‘Pazza’

Vanessa Gravina e Nicola Rignanese sono i protagonisti di ‘Pazza’, intenso dramma dell’americano Tom Topor in scena dal 7 al 9 marzo al Teatro Duse di Bologna (ore 21, domenica ore 16).

Prodotto da La Contrada – Teatro Stabile di Trieste con l’adattamento e la regia di Fabrizio Coniglio, il testo del 1980 è noto anche per la trasposizione cinematografica con Barbra Streisand e Richard Dreyfuss che lo rese un classico del genere drammatico.

Gravina interpreta Claudia Draper, squillo di lusso accusata dell’omicidio di un cliente. Per evitarle il processo, la sua famiglia cerca di farla dichiarare incapace di intendere e di volere, così da poterla internare in un istituto psichiatrico. Claudia, però, rifiuta di essere considerata pazza e sceglie di difendersi in tribunale, affidandosi a un avvocato d’ufficio che riconosce la sua intelligenza e lucidità. Il processo diventa l’occasione per svelare i segreti della ricca famiglia della protagonista, la violenza subita e il difficile percorso di chi lotta per affermare la propria verità in un sistema che tende a giudicare e incasellare le donne secondo convenzioni e pregiudizi. “Vogliamo portare lo spettatore dentro una famiglia che sembra normale per mostrare come la violenza possa annidarsi anche dietro le apparenze più rassicuranti” spiega Coniglio, che è anche in scena, accanto a Gravina e Rignanese, con Davide Lorino, Paola Sambo e Maurizio Zacchigna.

