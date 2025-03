A Castelfranco Emilia apre l’Ambulatorio Solidale

Ha aperto le porte, oggi per la prima volta, l’Ambulatorio Solidale di Castelfranco Emilia, un nuovo spazio dedicato a chi necessita di supporto sociale e sanitario. Questo progetto nasce con l’obiettivo di offrire ascolto e orientamento a persone in difficoltà, fornendo un punto di riferimento per chi ha bisogno di informazioni e accompagnamento nell’accesso ai servizi socio-sanitari del territorio.

Gestito da Auser, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto “Sentieri d’incontro” e con la preziosa collaborazione della sede distrettuale di Ausl, l’ambulatorio sarà attivo ogni martedì dalle 15 alle 17 presso Ca’ Ranuzza, in Via Nenni 9, a Castelfranco Emilia. Il servizio, completamente gratuito, si propone di accogliere chiunque abbia bisogno di supporto per affrontare problematiche sociali e sanitarie. L’équipe di professionisti e volontari offrirà informazioni sulle modalità di accesso ai servizi sanitari, orientamento e accompagnamento alle strutture del territorio e momenti di approfondimento su tematiche legate alla salute e al benessere. Saranno proposti anche momenti di confronto e trattazione di tematiche legate a salute, benessere e servizi offerti.

L’iniziativa si rivolge in particolare a persone in stato di bisogno, vulnerabili o che incontrano difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari. L’obiettivo è quello di costruire una rete di supporto e solidarietà, capace di rispondere alle necessità di chi si trova in una situazione di fragilità. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 059/8729215 o scrivere all’indirizzo email ambulatoriosolidale@ausermodena.it.

«L’obiettivo – spiegano il sindaco Giovanni Gargano e Renza Barani, assessora al Welfare del Comune di Castelfranco Emilia – è quello di costruire una rete di supporto e solidarietà, capace di rispondere alle necessità di chi si trova in una situazione di fragilità. In un contesto, quello italiano, in cui le disuguaglianze sociali e sanitarie continuano a crescere, progetti come questo rappresentano una risposta concreta e necessaria. Investire in servizi di prossimità e garantire un accesso equo alla salute sono obiettivi che perseguiamo con tutte le nostre forze, nonostante le tante difficoltà».

«Esprimiamo soddisfazione per l’apertura dell’ambulatorio sociale di Castelfranco Emilia. È una struttura che va a integrarsi con le altre attività ambulatoriali svolte da Auser nelle Terre del Sorbara nei Comuni di Nonantola e Ravarino, dove siamo attivi già da anni. Essere presenti anche a Castelfranco rappresenta un grande passo avanti verso l’obiettivo di creare maggiore sinergia fra le nostre sedi, condizione indispensabile per dare una risposata ai bisogni delle persone che sono in continuo aumento», aggiunge Manuela Gozzi, vicepresidente di Auser Modena.