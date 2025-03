A Bologna nasce l’iniziativa “Coltiviamo il futuro” del Bio-distretto Appennino Bolognese

Si può trasformare la mensa scolastica in un’esperienza didattica e di gusto, per avvicinare i giovani alla produzione biologica e locale?

Partendo dall’esperienza di Qualità & Servizi di Sesto Fiorentino, che da oltre vent’anni fornisce pasti alle scuole di sei comuni, nasce un progetto del Bio-distretto Appennino Bolognese, per portare sulle tavole delle mense scolastiche i sapori autentici del territorio, facendo di ogni pasto un’esperienza educativa che avvicina i giovani alle radici agricole della nostra terra e ai mestieri che la rendono viva.

L’iniziativa mira a favorire un nuovo approccio, più consapevole, all’alimentazione nelle mense scolastiche, garantendo qualità e sostenibilità a tutto tondo.

“Il fatto che più amministrazioni locali si uniscano per costruire un sistema di mense non basato sulle economie di scala, ma sulla promozione dell’agricoltura ed allevamenti locali, rappresenta una rivoluzione di metodo e risultati. Si mettono in contatto bambini e studenti con realtà agricole artigiane e dell’allevamento biologiche, o che in ogni caso sono orientate verso una gestione agro-ecologica della propria attività, si conosce l’origine di ciò di cui ci nutriamo, si rafforza e si dà senso ad una economia del territorio che è ambiente e sostenibilità”, dichiara Lucio Cavazzoni, Presidente del Bio-distretto Appennino Bolognese.

Giovedì 6 marzo, alle ore 15, se ne parlerà approfonditamente nel corso di un incontro pubblico a cui interverranno, fra gli altri, Ilaria Conti, Assessore al Welfare della Regione Emilia-Romagna, Marilena Pillati, Sindaca del Comune di San Lazzaro di Savena, Daniela Ara, Assessore alla Scuola e Agricoltura del Comune di Bologna, Luca Vignoli, Vicesindaco del Comune di Marzabotto, Francesca Rocchi, Vicepresidente Foodinsider.

Interverranno anche alcuni rappresentanti dei Biodistretti della Regione Emilia-Romagna, oltre ad amministratori locali del territorio.

In apertura, gli interventi di Filippo Fossati, CEO Qualità & Servizi, e Antonio Ciappi, Gastronomo e consulente mense, per raccontare l’esperienza di successo di Sesto Fiorentino.

L’incontro si svolgerà presso Palazzo D’Accursio (sala Tassinari).