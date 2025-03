UniCredit e Scuderia Ferrari HP lanciano la partnership nel cuore di Milano

UniCredit riporta Scuderia Ferrari HP nel centro di Milano per un evento indimenticabile. Nel pomeriggio di giovedì 6 marzo il team Ferrari, tra cui i piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton, il Team Principal Fred Vasseur e il CEO Benedetto Vigna, si uniranno al CEO di UniCredit Andrea Orcel e ai membri del team della banca in Piazza Castello.

Durante la “Drivers Presentation by UniCredit” Leclerc e Hamilton saliranno sul palco per incontrare e interagire con i fan insieme al Team Principal Vasseur. Un momento emozionante per il team Ferrari che entra in contatto con i fan prima di partire per dare il via alla nuova stagione di Formula 1 al Gran Premio d’Australia, domenica 16 marzo.

L’opportunità di riportare Scuderia Ferrari HP nella città dove UniCredit ha sede si deve al grande impegno del Comune di Milano. Sarà sicuramente un’occasione incredibile, l’evento entrerà nella storia di Milano insieme al bagno di folla in Piazza Duomo nel 2019 che ha celebrato il 90° anniversario della Scuderia.

Questo evento è il risultato della pluriennale partnership premium tra UniCredit e Ferrari, che unisce due prestigiose aziende italiane in un’alleanza basata sull’innovazione e sulla creazione di nuovi servizi ed esperienze per i clienti UniCredit e i fan della Scuderia Ferrari HP, con il motto “Bound by Passion. United in Excellence”.

L’evento. I fan potranno avvicinarsi alla location dal primo pomeriggio, dove dalle 16 ci sarà un intrattenimento con un DJ set. A partire dalle 17, l’AD di UniCredit Orcel e l’AD di Ferrari Vigna saranno accolti da Carlo Vanzini, Vicky Piria e Ivan Capelli di Sky Sport, Media Partner, per una diretta. Poco dopo, il Team Principal salirà sul palco insieme alle voci italiane della Formula 1. Anche Charles Leclerc e Lewis Hamilton saliranno sul palco per rispondere alle domande dei tifosi. Oltre ai fedeli tifosi dello Scuderia Ferrari Club, il pubblico sarà composto da ospiti e dipendenti di UniCredit provenienti da tutti i Paesi in cui è presente la banca paneuropea.

Restrizioni di sicurezza. Per motivi di sicurezza sono previste alcune restrizioni: l’accesso alla piazza sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima di ogni ingresso. Chi non troverà posto in nessuna delle location potrà seguire l’evento sui maxi schermi allestiti nelle vie adiacenti alla piazza. A chi invece non potrà essere a Milano, basterà sintonizzarsi su Sky e in streaming su Now poco prima delle 17.