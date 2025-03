Si cappotta con l’auto, un ferito a San Giorgio in Piano

Una persona è rimasta ferita ieri sera poco prima delle 20:00 in un incidente stradale avvenuto a San Giorgio in Piano. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura è uscita di strada, cappottandosi in un campo. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di San Pietro in Casale, oltre ai sanitari inviati dal 118 e i Carabinieri per i rilievi.