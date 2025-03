Schianto tra automezzi su strada Campogalliano: feriti due conducenti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 15:00 su strada Campogalliano – SP13. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, una Fiat 500 si è scontrata con un furgone di una ditta di noleggio che viaggiava nell’opposto senso di marcia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre uno dei conducenti intrappolati nell’abitacolo. Entrambi sono stati trasportati all’Ospedale di Baggiovara in codice di media gravità, nessuno dei due dunque in pericolo di vita. La strada è stata chiusa il tempo necessario per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti dopo i rilievi di legge.