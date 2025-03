Reggio Emilia, accoltella il marito durante una lite: arrestata

Sarebbero i dissidi familiari la causa che avrebbe indotto una donna di 45 anni, al termine di una cruenta lite, ad accoltellare con fendenti in varie parti del corpo il marito convivente. L’immediato intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, allertati dal personale sanitario del 118, ha consentito di fermare subito la donna e rinvenire il coltello – della lunghezza di cm. 30, di cui lama 18 – che la stessa aveva riposto in un cassetto dopo il fatto. L’uomo, immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso di Reggio Emilia, ha riportato, tra l’altro, la perforazione di un polmone.

Per questi gravi fatti, verificatisi la notte scorsa a Reggio Emilia, con l’accusa di tentato omicidio i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia hanno tratto in arresto una donna di 45 anni residente nel reggiano. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata ristretta a disposizione della Procura.

È successo poco dopo le 2.30 della notte appena passata, all’interno di un appartamento di un condominio nel quartiere Crocetta. Secondo una prima ricostruzione, i due coniugi avrebbero avuto un’accesa lite, nel corso della quale la moglie, impugnando un coltello, lo attingeva in varie parti del corpo: uno di questi fendenti gli perforava un polmone. L’immediato intervento dei militari, allertati dai sanitari del 118 intervenuti in soccorso della vittima, consentiva di trovare all’interno dell’appartamento sia la presunta autrice dell’accoltellamento che il coltello utilizzato, posto in sequestro.

L’uomo, giunto presso il pronto soccorso dell’Arcispedale di Reggio, è stato ricoverato in prognosi riservata avendo riportato la perforazione di un polmone. Accertati i fatti e ravvisato a carico della donna presunti elementi di responsabilità in ordine al reato di tentato omicidio, la stessa veniva arrestata in flagranza di reato e ristretto a disposizione della Procura reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.