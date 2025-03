Mercoledì al Tagliavini di Novellara spettacolo di Valerio Aprea sulle contraddizioni dei nostri tempi

L’apocalisse è imminente. L’apocalisse è prossima. L’apocalisse è inevitabile. Ma siamo proprio sicuri? Se lo chiede Valerio Aprea mercoledì 5 marzo in scena al teatro Tagliavini di Novellara (alle ore 20:45) con lo spettacolo La Poca Lisse, di cui è anche autore su testi di Marco Dambrosio, in arte Makkox, fumettista di fama nazionale con una specializzazione sulle vignette satiriche di contenuto politico.

Davvero non c’è un barlume di speranza? Un minimo spiraglio di possibile intervento per scongiurare un destino che sembra ineluttabile? E se sì, a quali condizioni? Attraverso quali ostacoli? Siamo ancora in tempo per correggere la rotta? Ma poi, soprattutto, la vogliamo davvero correggere questo rotta? Una risposta tenta di darla Aprea nel suo spettacolo. L’attore e autore Aprea, noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo nella serie Boris, per i film della serie Smetto quando voglio e i suoi monologhi a Propaganda Live, mette in scena gli interrogativi del nostro tempo, sospesi tra la scienza e il suo opposto, gli algoritmi alle abitudini quotidiane, la politica verso il progresso e l’inerzia che lo frena. Un assolo iperbolico sulla nostra resistenza e difficile adattabilità al nuovo, in una circumnavigazione attorno al concetto di cambiamento, necessario ad affrontare il buio che ci minaccia. È possibile prenotare i biglietti tramite la mail teatro@comune.novellara.re.it, telefonicamente al numero 0522/655407. La biglietteria è aperta un’ora prima dell’esibizione.

MERCOLEDI 5 MARZO 2025 Ore 20:45

LA POCA LISSE

Uno spettacolo di e con Valerio Aprea

Su testi di Marco Dambrosio in arte Makkox