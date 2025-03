Malattie dell’orecchio, l’Otorinolaringoiatria di Carpi in prima linea al fianco dei cittadini con disturbi uditivi

L’Ospedale Ramazzini di Carpi aderisce alla IV Giornata di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e dell’udito mettendo a disposizione i professionisti dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria diretta dal dottor Sauro Tassi per una giornata informativa sul percorso legato alla riabilitazione della sordità.

L’appuntamento con l’iniziativa, promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (SIO e ChCF) e dalla Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF), è per mercoledì 5 marzo, ai Poliambulatori 2 del Ramazzini: al mattino, dalle 9 alle 13, i volontari dell’associazione Affrontiamo la Sordità Insieme (ASI) saranno presenti per fornire sostegno e condividere i problemi legati all’ipoacusia; nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, il dottor Maurizio Negri, specialista otorino, sarà a disposizione per visite o informazioni sul percorso di riabilitazione della sordità, insieme ad altri professionisti della branca specialistica.

L’iniziativa si svolge in ideale continuità e condivisione d’intenti con la Giornata mondiale dell’udito istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che si celebra oggi, lunedì 3 marzo.

Le malattie dell’orecchio e i relativi disturbi uditivi sono estremamente frequenti nella popolazione e possono diventare invalidanti, se non adeguatamente curate. È dimostrato che le azioni di prevenzione, diagnosi e cura di tali patologie permettono di limitare le conseguenze funzionali a carico dell’udito e della comunicazione uditivo-verbale.

L’Unità operativa dell’Ausl di Modena è storicamente impegnata nella gestione della persona con ipoacusia (con responsabile il dottor Negri) per tutta la parabola della vita: dalla nascita, attraverso lo screening uditivo neonatale, alla terapia chirurgica delle patologie dell’orecchio medio e alla riabilitazione della sordità profonda con l’intervento di impianto cocleare e relativa riabilitazione.