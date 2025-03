La Diocesi in merito agli atti vandalici nella chiesa di San Giacomo

A proposito della decisione adottata dal parroco di aprire la chiesa di San Giacomo in città a Reggio Emilia solo in occasione delle celebrazioni liturgiche in seguito a ripetuti atti vandalici irrispettosi del luogo di culto “E’ stato adottato al momento un gesto forte per sensibilizzare l’importanza del luogo di culto aperto a tutti – spiega una nota della la Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla – La comunità, non solo quella dei credenti, è stata richiamata ad una vigilanza che non è tanto di tipo repressivo ma di cura su ciò che ha di più caro e identitario; è stato un appello al cuore e alla sensibilità, perché luoghi così cari e densi di storia non vengano abbandonati o addirittura sfregiati”.