Giovedì al Teatro Duse di Bologna Edoardo Prati con ‘Cantami d’amore’

Sospinto dall’inedito successo ottenuto sui social grazie ai suoi video divulgativi e appassionati sulla letteratura classica, giovedì 6 marzo (ore 21) approda per la prima volta sul palco del Teatro Duse di Bologna Edoardo Prati, riminese, classe 2004, con ‘Cantami d’amore’. Si tratta del primo live dello studente, ribattezzato ‘il Barbero di TikTok’, che ha conquistato tutte le generazioni con contenuti web in cui condivide il suo amore per i grandi classici, dall’antica Grecia a Roma, fino ai padri della filosofia moderna.

Sul palcoscenico Edoardo porterà la naturalezza e l’originalità del suo racconto, intraprendendo un viaggio tra le note e le parole che i grandi poeti hanno scelto nei secoli per cantare d’amore. Lo spettacolo mescola, infatti, la delicata visione delle cose di Edoardo con le pagine più belle della letteratura classica e della musica, da Lucrezio a Franco Battiato. “Siamo parte di un mosaico esteso e secolare, non siamo i primi e non saremo gli ultimi in balia dell’ingovernabilità e delle contraddizioni dei sentimenti. Dopotutto l’amore è la cosa meno fascista che esista, l’amore è la cosa più politica” è la riflessione che accompagna lo show diretto da Enrico Zaccheo.

