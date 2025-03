Giovedì al Teatro del Popolo di Concordia “Boston Marriage”

Boston Marriage, lo scoppiettante testo di David Mamet, premio Pulitzer più volte nominato agli Oscar, rivive sul palco del Teatro del Popolo di Concordia giovedì 6 marzo con Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica d’Auria, nell’ambito della stagione a cura di ATER Fondazione.

La scena si apre su un salottino di fine Ottocento, vestiti eleganti, conversazione raffinata; in un primo momento pare di assistere all’incontro fra due vecchie amiche ma all’improvviso tutto cambia, volano gli stracci, il parlare diventa volgare e aggressivo, i ruoli si capovolgono e la commedia esplode in un insieme di contraddizioni e di incoerenze. Niente è infatti come sembra, le due donne si erano amate e avevano convissuto sotto l’etichetta di “Boston Marriage” – definizione in voga tra il XIX e il XX secolo nel New England usata per alludere a una convivenza tra donne economicamente indipendenti da uomini – e ora Anna, la padrona di casa sposata con un uomo ricco che la mantiene, cerca di riconquistare la sua amata Claire approfittando della protezione del marito. Claire però è tornata per ben altri motivi e la riconquista si rivela più complicata del previsto, creando così colpi di scena rocamboleschi in un crescendo ritmico esilarante, quasi da farsa.

