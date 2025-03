“Fiabafobia” con Arianna Porcelli Safonov in scena giovedì al Teatro Metropolis di Bibbiano

Nell’ambito della stagione a cura di ATER Fondazione, l’appuntamento di giovedì 6 marzo al Teatro Metropolis di Bibbiano è con lo spettacolo di un personaggio molto conosciuto sul web: l’autrice satirica Arianna Porcelli Safonov presenta il suo testo “Fiabafobia”.

Fiabafobia è una collana di racconti che sorride e fotografa l’istante preciso in cui veniamo schiaffeggiati dalle nostre fobie mentre facciamo finta di essere cool, ed il momento inquietante in cui realizziamo che abbiamo paura perchè tutti hanno paura e ci hanno detto che era giusto averne. Dai ragni al buio, dall’aereo agli immigrati, dalle pandemie all’acqua alta: la paura è il timone sociale più potente che esista.

Come spiega l’autrice, “Fobia vuol dire paura e ‘paura’ include nella propria radice l’indoeuropeo –pat che vuol dire percuotere, abbattere. Potremmo dire che le paure ci abbattono e che veniamo giornalmente percossi dalla fobia. Non è un buon inizio per un monologo comico. La risata però è il linguaggio che serve per entrare dentro ad uno degli argomenti più attuali, impegnativi e meno discussi di questo momento storico”.

È possibile prenotare i biglietti telefonicamente al numero 333 8045902 o via e-mail all’indirizzo teatrobibbiano@ater.emr.it