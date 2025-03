Concerto di Carmen Souza giovedì a Casalgrande nell’ambito di Crossroads

Giovedì 6 marzo l’edizione 2025 del festival itinerante Crossroads torna al Teatro Fabrizio De André di Casalgrande (RE), dove alle ore 21:15 si esibirà la cantante e chitarrista portoghese Carmen Souza. Il suo progetto “Port’Inglês”, con Theo Pascal al contrabbasso ed Elias Kacomanolis alla batteria, ci porta nel cuore dei ritmi tradizionali capoverdiani.

Nata a Lisbona nel 1981 da una famiglia originaria di Capo Verde, Carmen Souza si è imposta come una delle più interessanti voci della world music, nella cui ricetta ha fatto confluire ingredienti assai diversi, dal jazz al soul a varie musiche tradizionali africane. Con un’impostazione vocale che richiama le grandi cantanti jazz di colore, la Souza ha ‘dirottato’ la lezione di una Billie Holiday verso i temi più pittoreschi e i sapori esotici di una Cesária Évora.

Port’Inglês (2024) è l’undicesimo album di Carmen Souza, nel quale la troviamo in compagnia dell’immancabile contrabbassista Theo Pascal, che affianca Carmen sin dai suoi esordi in veste di compositore, arrangiatore e produttore. Le canzoni del disco narrano le storie della presenza britannica a Capo Verde e della lotta per la decolonizzazione, ispirandosi a racconti popolari. Quello della Souza è un canto di libertà, che si materializza in un mix di jazz e influenze capoverdiane, con una varietà di ritmi tradizionali (funana, contradança, morna, mazurka).

Crossroads 2025 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato Tempo Libero del Comune di Casalgrande. Biglietti: prezzo intero euro 16; ridotto 14.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it