Al via a Castelnovo Sotto la terza edizione di “Immagini e contaminazioni”

Si chiama “Immagini e contaminazioni” la serie di cinque incontri organizzati dal Gruppo Fotografico Prisma, giunta quest’anno alla terza edizione. L’obiettivo è “navigare” tra immagini, scienza, musica e letteratura che, contaminandosi, generano espressioni d’arte ed emozioni.

Il primo appuntamento sarà il 6 marzo, alle ore 21, nella sede dell’associazione Meletolè di via Melegari 32, a Meletole di Castelnovo Sotto. Sarà ospite il viaggiatore e fotografo Alessandro Malaguti, che ha partecipato a mostre in tutto il mondo e pubblicato le sue immagini su riviste internazionali. Malaguti parlerà del progetto “Atlas of Humanity” a cui ha partecipato e che condurrà il pubblico tra la popolazione Nenets della Siberia.

Il 19 marzo sarà il turno di David Bellatalla, studioso e ricercatore che ha insegnato antropologia culturale in diverse università del mondo ed è membro dell’Accademia delle scienze della Mongolia e dell’Istituto di Studi orientali di Genova. Alle ore 21, al Circolo Arci di via Giuseppe Mazzini a Villa Argine 65/E (Cadelbosco di Sopra), Bellatalla presenterà il libro “Il grande viaggio. Lungo le carovaniere della via della Seta”. Ci saranno le musiche del percussionista, organologo, etnomusicologo e didatta, Luciano Bosi, e parteciperà Patrizio Ligabue con il progetto “In ascolto nomade”.

Il 2 aprile, alle ore 21, nella biblioteca di Castelnovo di Sotto (via Dante Alighieri 28) sarà ospite il fotografo professionista Massimo Mantovani che ha lavorato nel campo della pubblicità e della comunicazione. Mantovani parlerà del perché sia importante gestire il ritratto e quali siano i segreti per realizzarlo.

Il 16 aprile, sempre alle ore 21, ma nella sede dell’associazione Meletolè di via Melegari 32, a Meletole di Castelnovo Sotto, il fotografo reggiano Riccardo Varini. Varini si è formato alla scuola di Luigi Ghirri e ha tratto ispirazione dall’estetica dei pittori chiaristi della scuola di Guidi e Morandi. Grazie a questo ha sviluppato uno stile personale che lo ha portato a ricevere riconoscimenti in Italia e in Europa.

Gli incontri si concluderanno il 14 maggio, alle ore 21, nella chiesa della Madonna di Castelnovo di Sotto, con il neurologo, neurochirurgo e direttore del Centro medico Anemos (oltre che direttore scientifico dell’omonima rivista) Marco Ruini. Ruini è per passione pittore, divulgatore scientifico, scrittore di romanzi e poesie. Parlerà del suo progetto “Arte e vita: contaminazioni tra neuroscienze e arte”.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Castelnovo di Sotto.