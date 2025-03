Al Teatro Duse di Bologna ‘Piccoli miracoli’ del mimo Paolo Nani

Dopo il successo de ‘La lettera’, mercoledì 5 marzo (ore 21) torna al Teatro Duse di Bologna il mimo Paolo Nani con un nuovo poetico spettacolo intitolato ‘Piccoli miracoli’. Fondendo teatro e arte visiva, Nani rappresenta la storia di un disegnatore solitario che sembra essersi chiuso per sempre all’interno del suo piccolo mondo, costituito unicamente dal suo studio. Tuttavia, il protagonista non riesce a isolarsi completamente dalla realtà circostante. I rumori che provengono dall’esterno e dalla casa accanto disturbano la sua concentrazione e influenzano il contenuto dei suoi disegni.

L’interazione continua tra la concreta fisicità dell’attore e l’universo da lui stesso disegnato da vivo in tempo reale permette al protagonista di raccontare, lentamente, tutta la storia della sua vita. Le semplici linee tracciate da Nani diventano, di volta in volta, forme e figure che mutano in modo sorprendente davanti agli occhi degli spettatori. Così le immagini si trasformano, prendono vita e interagiscono con il linguaggio del corpo, espressivo e senza parole, che contraddistingue da sempre l’arte di Nani, fatta di umorismo giocoso, semplicità e poesia.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it