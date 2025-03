Al Boiardo di Scandiano “Lapocalisse” con il poliedrico Valerio Aprea

Nell’ambito della stagione teatrale del Boiardo a cura di ATER Fondazione, giovedì 6 marzo il cartellone prevede una serata tra comicità e teatro dell’assurdo con Lapocalisse, spettacolo che nasce dalla collaborazione tra il poliedrico attore Valerio Aprea e Marco Dambrosio, in arte Makkox, nella trasmissione ‘Propaganda live’.

Con il suo stile accattivante e carico di sagace ironia, Valerio Aprea porta in scena una serie di monologhi scritti da Makkox in cui si racconta in che modo la comicità e l’assurdo possano essere utilizzati per affrontare e provare a scongiurare il grande spauracchio dell’Apocalisse.

Dalla scienza al suo opposto, dagli algoritmi alle abitudini quotidiane, dalla politica al progresso e all’inerzia che lo frena: un assolo iperbolico sulla nostra resistenza e difficile adattabilità al nuovo, in una circumnavigazione attorno al concetto di cambiamento, necessario ad affrontare il buio che ci minaccia.

Valerio Aprea, attore poliedrico dallo stile personalissimo, è a suo agio sul palco così come in alcune delle più importanti produzioni televisive e cinematografiche degli ultimi anni. A cominciare dal ruolo di sceneggiatore nella serie cult Boris e nel successivo film del trio Torre-Ciarrapico-Vendruscolo.

Prenotazioni via e-mail all’indirizzo mail info@cinemateatroboiardo.com e telefoniche al numero 0522 854355.