A Bagnolo l’inaugurazione dei Totem Informativi AVIS negli ambulatori medici

Si terrà l’8 marzo alle ore 16.30, presso la Sala del Consiglio Comunale di Bagnolo, l’inaugurazione dei nuovi Totem Informativi AVIS, che saranno collocati negli ambulatori medici del territorio. Questo progetto mira a sensibilizzare e informare i cittadini sulla fondamentale importanza della donazione di sangue, offrendo un accesso immediato a informazioni utili e aggiornate sui temi della salute e della solidarietà.

Alla cerimonia saranno presenti autorità locali e provinciali, tra cui la Presidente di AVIS Martina Bassi, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa, il Sindaco di Bagnolo Pietro Cortenova, la Direttrice AUSL del distretto di Reggio Emilia, Benedetta Riboldi, e il Medico di Medicina Generale, Davide Favali, che collaborerà attivamente con gli ambulatori locali per garantire il successo di questa iniziativa.

I Totem Informativi AVIS sono dispositivi che forniranno ai cittadini informazioni importanti sulla donazione di sangue, le modalità di adesione e la sua importanza per la salute collettiva. L’installazione di questi strumenti presso gli ambulatori medici permette di raggiungere una vasta platea di persone, contribuendo ad aumentare la consapevolezza sulla necessità di donare.

L’iniziativa è il frutto di una stretta collaborazione tra AVIS, il Comune di Bagnolo, la Direzione AUSL di Reggio Emilia e i Medici di Medicina Generale ed Emilbanca, tutti uniti nell’obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà e della prevenzione. L’accesso ai Totem sarà semplice e intuitivo, con la possibilità per i cittadini di ricevere informazioni sulla donazione.

L’inaugurazione rappresenta un’occasione importante per tutti coloro che sono impegnati nella promozione della salute pubblica e della donazione di sangue, e si inserisce all’interno delle attività legate alla Giornata Internazionale della Donna. La scelta della data, infatti, non è casuale: l’8 marzo si celebra la forza e la determinazione delle donne, e questo evento vuole essere un segno di gratitudine per tutte le donatrici, unendosi al loro impegno altruista.

L’incontro sarà anche un’opportunità di dialogo con i cittadini, che potranno conoscere più da vicino l’impegno dell’AVIS e delle istituzioni locali nel promuovere la solidarietà e la prevenzione sanitaria.

L’inaugurazione dell’8 marzo sarà un momento speciale per la comunità di Bagnolo, un’occasione per dimostrare come la collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni possa contribuire a costruire una società più consapevole e solidale.