Consorzio “Parco Ferrari in giostra” riconferma il suo presidente

E’ stato approvato nei giorni scorsi presso la sede Provinciale di Confesercenti il bilancio del Consorzio “Parco Ferrari in giostra” relativo all’anno 2024, che ha registrato un risultato positivo, confermando una corretta gestione del Consorzio stesso. In questa occasione sono state rinnovate le cariche direttive per il triennio 2025-2028, riconfermando Eros Degli Innocenti come Presidente del Consorzio, con Vicepresidente Roberto Tamassia Junior. Completano il Consiglio: Roberto Degli Innocenti, Roberto Verzelletti, Davis Tamassia, Niki Piazzi, Elia Tamassia. Il Consorzio degli operatori dello spettacolo viaggiante costituito nel 2002 e unico in Italia aderisce a Confesercenti Modena.

“È una grande soddisfazione per me la riconferma alla presidenza del Consorzio e desidero ringraziare gli operatori dello spettacolo viaggiante per la fiducia accordatami. Questo è un riconoscimento per il percorso fatto finora e per il lavoro collegiale che insieme al Consiglio stiamo portando avanti per garantire alla città di Modena un Luna Park di qualità e in totale sicurezza” sottolinea Eros Degli Innocenti.

Il lavoro del Consorzio è focalizzato sulla realizzazione del più grande Luna Park dell’Emilia-Romagna che si svolgerà da sabato 5 aprile a giovedì 1 maggio nella tradizionale area spettacoli in via Divisione Acqui. La gestione del Luna Park di Modena da parte del Consorzio Parco Ferrari in Giostra, inoltre, svolge un’azione di presidio e controllo e si propone come centro di aggregazione sociale prima ancora che commerciale ed economica.

“Desidero a nome di tutto il Consorzio esprimere il nostro sincero ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Modena, in particolare al Sindaco Massimo Mezzetti, all’Assessore alle Attività Economiche Paolo Zanca ed ai funzionari comunali preposti per la collaborazione e disponibilità dimostrate per la realizzazione del Luna Park 2025 – prosegue Degli Innocenti, che conclude – La collaborazione con il Comune di Modena è fondamentale per una buona riuscita del Luna Park 2025 e per offrire un servizio di qualità a tutta la città di Modena.”