Ultimo appuntamento con i documentari della rassegna Mondovisioni

Sesto e ultimo appuntamento, lunedì 3 marzo (ore 20.30), con “Mondovisioni”, ai Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro 44/c) a Reggio Emilia.

La rassegna, gratuita e aperta al pubblico, che ha presentato una selezione di documentari d’attualità di Internazionale, in lingua originale e sottotitolati, è stata organizzata da Laboratorio Aperto, in collaborazione con Digital Freaks, Internazionale, Cineagenzia, Centro interculturale Mondinsieme e Fondazione E-35.

“Black box diaries” è il titolo del documentario che sarà presentato lunedì e che racconta la difficile storia, ma anche lo straordinario coraggio della giovane giornalista giapponese Shiori Ito. Nel 2017 la giornalista ventottenne vittima di stupro accusa il collega più anziano e biografo dell’allora Primo Ministro Shinzo Abe. In una società in cui parlare apertamente è considerato indecoroso, la denuncia della giornalista scuote l’opinione pubblica. Nel giro di pochi giorni, Shiori si trova al centro del dibattito politico. Minacce di morte, cyberbullismo e lettere minatorie trascinano Shiori in una spirale di paura e solitudine, mentre in tribunale la difesa le scatena contro una guerra senza quartiere. Determinata a dare l’esempio ad altre vittime e a cambiare le antiquate leggi giapponesi sulla violenza sessuale, Shiori pubblica un libro autobiografico di successo e realizza questo documentario diretto da lei stessa con filmati privati della sua terribile esperienza. Il documentario rivela il prezzo umano e sociale da pagare quando si subisce l’attacco congiunto di politica, media e social network. Nel ruolo di vittima e allo stesso tempo di reporter che indaga sul proprio caso, Shiori ha combattuto per un epocale cambiamento sociale e per sopravvivere.

L’incontro sarà introdotto, alle ore 19.30, dall’intervista condotta dai Digital Freaks a Serena Corsi, vicepresidente dell’associazione Nondasola, e a Paola Scrolavezza, docente e direttrice del dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università degli studi di Bologna.

Con questo ultimo appuntamento si conclude “Mondovisioni”, la rassegna di documentari selezionati tra alcuni dei principali festival internazionali, come Sundance, IDFA, CPH:DOX, Hot Docs, Visions du Réel, Sheffield Doc/Fest. Dopo la tradizionale anteprima a Ferrara, in occasione del Festival di Internazionale, a Reggio Emilia è stata presentata una selezione di sei documentari, cinque dei quali diretti o co-diretti da registe donne, per offrire uno sguardo sul mondo, in equilibrio tra analisi dell’attualità e riflessione sulle emozioni, che solo il miglior cinema documentario e giornalismo sanno offrire.

Per info: https://www.chiostrisanpietro.it/eventi/mondovisioni-i-documentari-di-internazionale/