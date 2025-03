Operazione Viaggiare Sicuri. La Polizia di Stato intensifica i controlli nelle stazioni dell’Emilia Romagna

Circa 1000 persone controllate, 42 stazioni ferroviarie presenziate, centinaia di bagagli ispezionati, un arrestato per rapina impropria, una persona indagata per rifiuto generalità e diverse sanzioni amministrative contestate.

Sono questi i risultati dell’operazione di controlli straordinari in ambito ferroviario denominata “Viaggiare Sicuri”, effettuata nella giornata del 27 febbraio, coordinata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno, che ha visto impegnati sull’intero territorio regionale, circa 130 operatori della Polizia Ferroviaria con il contributo delle unità cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, di personale di Protezione Aziendale del Gruppo FS e delle Guardie Particolari Giurate, sono stati potenziati, in particolare, ai varchi di accesso alle stazioni.

In particolare, nella stazione di Bologna Centrale un 24enne nordafricano è stato tratto in arresto perché, dopo aver rubato merce varia da un esercizio commerciale della stazione, ha cercato di guadagnarsi la fuga aggredendo la guardia giurata che lo aveva colto sul fatto. L’uomo è stato bloccato dagli agenti della Polfer e condotto stamane in Tribunale, dove è stato giudicato per direttissima.

A Parma è scattata la denuncia a piede libero per un viaggiatore sorpreso a bordo senza biglietto e che ha rifiutato di fornire le proprie generalità al Capo Treno. Sempre a Parma è stato contestato un illecito amministrativo ad una persona trovata in possesso di circa 3 grammi di hashish; in tutto sono stati sequestrati circa 15 grammi di sostanza stupefacente.