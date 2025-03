Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 25enne arrestato

I Carabinieri della Stazione Bologna Corticella hanno arrestato un 25enne di origine algerina, disoccupato, in Italia senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito nel corso di un controllo stradale nella zona di via Stalingrado. L’uomo, in sella ad una bicicletta e sprovvisto di documenti di identificazione, ha iniziato subito a palesare evidenti segni di nervosismo, agitazione e insofferenza nei confronti dei Carabinieri che insospettitisi, lo hanno perquisito.

L’esito della perquisizione è stato subito positivo, infatti i militari hanno rinvenuto nella tasca del suo giubbino 47 dosi termosaldati di colore bianco contenenti cocaina, del peso complessivo di 25 grammi circa. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna per le successive indagini tecniche, lo straniero, invece, è stato arrestato.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna è stato tradotto nelle aule del Tribunale per la celebrazione del giudizio per direttissima all’esito del quale è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.