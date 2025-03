Bologna – Portomaggiore e Bologna – Vignola il biglietto di corsa singola nella tratta urbana resta a 1,50 euro

Le nuove tariffe per il trasporto pubblico locale su gomma del bacino di Bologna, in vigore da oggi, hanno comportato alcune modifiche al sistema tariffario sulle linee ferroviarie Bologna – Portomaggiore e Bologna – Vignola.

Resta invariato il costo dei titoli di viaggio in vendita sui canali di acquisto di Trenitalia Tper e utilizzabili per i soli viaggi in treno, inclusa la tratta urbana a 1,50 euro.

Allo stesso tempo viene modificato il costo dei biglietti “a zone” in vendita sui canali di acquisto di Tper e utilizzabili sia per viaggi in bus sia per viaggi in treno.

L’utilizzo del treno con biglietto bus di corsa singola zona urbana (2.30 euro) resta utilizzabile sulla linea Bologna – Bazzano/Vignola nella tratta Bologna – Casalecchio Garibaldi.