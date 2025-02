Trump attacca Zelensky alla Casa Bianca “Non sei pronto per la pace”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Scontro allo Studio Ovale tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello ucraino Volodymyr Zelensky, durante il faccia a faccia che avrebbe dovuto sancire l’intesa sulle terre rare.

Davanti ai giornalisti i due leader hanno battibeccato sulle responsabilità della guerra, e Trump ha attaccato così Zelensky: “Non sei proprio in una buona posizione in questo momento, stai giocando d’azzardo con la Terza Guerra Mondiale. I vostri soldati sono a corto, allora ci state dicendo che non volete un cessate il fuoco”.

“Stiamo dialogando per un accordo giusto, non vediamo l’ora di entrare nel vivo e continuare a lavorare e a cercare alcune terre rare. Ma questo significa che ci saremo, ed è un grande impegno da parte degli Stati Uniti. Apprezziamo molto lavorare con voi, e continueremo a farlo. Abbiamo avuto alcune ottime discussioni con la Russia. Ho parlato con il presidente Putin, e cercheremo di porre fine a questa situazione. E’ qualcosa che volete voi e che vuole anche lui”, aveva detto in apertura Trump.

“Dobbiamo negoziare un accordo. Abbiamo iniziato a delineare i confini di un’intesa, e penso che qualcosa possa accadere. L’aspetto principale riguarda i soldati, in questo momento, che stanno morendo – ha aggiunto Trump rivolgendosi a Zelensky -. State perdendo migliaia di militari. Da entrambe le parti si stanno perdendo molti soldati, e vogliamo che finisca. Vogliamo vedere che i soldi vengano utilizzati per scopi diversi, come la ricostruzione. E lavoreremo molto duramente per questo”.

“Abbiamo avuto molte ottime conversazioni. Devo dire che, fino a quando non siamo intervenuti noi, l’amministrazione Biden non ha parlato con la Russia in alcun modo. Non hanno parlato con nessuno. Hanno semplicemente permesso che tutto continuasse. E lo dirò di fronte a te, mi hai sentito dirlo mille volte: se fossi stato presidente, questa guerra non sarebbe mai accaduta – ha detto ancora Trump -. Avremmo negoziato un accordo per voi senza dover passare attraverso quello che avete dovuto affrontare. Ma voi, i vostri soldati, siete stati incredibilmente coraggiosi”.

Dopo il dibattito acceso nello Studio Ovale Zelensky ha lasciato la Casa Bianca ed è stata annullata la conferenza stampa congiunta con Trump. In un post sul social Truth il presidente Usa ha definito l’incontro “significativo”, ma ha aggiunto: “Ho stabilito che il presidente Zelensky non è pronto per la pace se l’America è coinvolta. Abbiamo avuto un incontro molto significativo alla Casa Bianca oggi”, ha scritto il presidente nel post. “E’ incredibile ciò che emerge attraverso l’emozione, e ho stabilito che il presidente Zelensky non è pronto per la pace se l’America è coinvolta, perchè ritiene che il nostro coinvolgimento gli dia un grande vantaggio nei negoziati”.

“Non voglio vantaggi, voglio la PACE”, ha aggiunto Trump nel post. “Ha mancato di rispetto agli Stati Uniti d’America nel loro amato Studio Ovale. Può tornare quando sarà pronto per la Pace”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).