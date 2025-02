Sicurezza urbana, rinvenute cocaina ed eroina al Giardino Graziella Fava. Polizia Locale denuncia un uomo per resistenza, ricettazione e rifiuto delle generalità

Dosi di cocaina ed eroina rinvenute, e anche una persona denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto delle generalità e ricettazione. È il bilancio dei controlli straordinari di lunedì scorso al giardino “Graziella Fava” in via Milazzo da parte degli agenti dei reparti Porto-Saragozza e Sicurezza Urbana della Polizia Locale.

Gli operatori, aiutati dal nucleo cinofili, sono intervenuti a seguito delle numerose segnalazioni pervenute e hanno controllato diverse persone. Al termine delle verifiche, sono state rinvenute sedici dosi di cocaina e sei di eroina. Tra le persone sottoposte a controllo, una di queste ha reagito con inaspettata violenza al controllo degli agenti, cercando di scappare. Gli agenti, con molta difficoltà, sono però riusciti a bloccarlo, trovandolo in possesso di un iPhone che da accertamenti successivi è risultato rubato due giorni prima. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, per il rifiuto a fornire le generalità e ricettazione.