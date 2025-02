Sicurezza a Sassuolo: la risposta del Sindaco alle interrogazioni

“La sicurezza è una priorità di questa Amministrazione. Per tale motivo, l’Amministrazione Comunale di Sassuolo ha adottato un approccio strutturato e concreto, investendo risorse significative per garantire il presidio del territorio, la tutela dei cittadini e la prevenzione dei fenomeni criminosi” . Il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, ha risposto alle tre interrogazioni che, ieri sera, sono state presentate dall’opposizione sul tema “sicurezza”.

“L’attenzione alla sicurezza pubblica si concretizza attraverso il potenziamento del Corpo di Polizia Locale, l’implementazione di tecnologie avanzate e una costante collaborazione con la Prefettura e le Forze dell’Ordine.

Attualmente, la Polizia Locale di Sassuolo è composta da 53 unità operative, un numero superiore agli standard stabiliti dalla normativa regionale che prevedrebbe 41 agenti per la nostra città in funzione del rapporto con gli abitanti. Da inizio mandato sono stati assunti ulteriori due agenti nel 2024 ed è prevista una nuova assunzione nel 2025. Questo potenziamento dell’organico consente di consolidare la presenza della Polizia Locale sul territorio e di incrementare la capacità operativa del corpo, al fine di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze di sicurezza della cittadinanza.

L’azione di prevenzione e controllo si sviluppa attraverso un’articolata serie di interventi volti a garantire un costante presidio delle aree più sensibili della città. Il centro storico, in particolare, è oggetto di un’attività di sorveglianza continua grazie alla creazione di una nuova zona di Polizia di Prossimità, che opera in stretta collaborazione con i Gruppi di Controllo del Vicinato. A tal proposito, è stato significativamente potenziato il servizio di Polizia di Comunità, con un incremento del numero di agenti impegnati nel monitoraggio costante del centro storico per garantire una maggiore sicurezza a cittadini e commercianti.

Durante l’estate è stata inoltre promossa l’iniziativa “Parchi Sicuri”, che ha visto la collaborazione tra la Polizia Locale e i Volontari della sicurezza per un’attività di monitoraggio serale dei parchi cittadini. Questa iniziativa ha permesso di incrementare la presenza sul territorio in orari strategici, scoraggiando fenomeni di degrado e rendendo più sicuri gli spazi pubblici frequentati dai cittadini.

Il controllo del territorio si estende inoltre ai quartieri residenziali e alle aree verdi, con un costante monitoraggio dei parchi cittadini che ha portato, nel corso del 2024, all’effettuazione di 490 servizi appiedati, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini che frequentano tali spazi pubblici. La vigilanza è altresì intensificata nella zona della stazione ferroviaria e sui convogli della tratta Modena-Sassuolo, al fine di prevenire reati predatori e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il nucleo antidegrado, attraverso un’attività capillare e costante, ha svolto nel 2024 ben 250 controlli nei parchi pubblici, sequestrando 30 quantitativi di sostanze stupefacenti e intervenendo in sette situazioni di occupazione abusiva, che hanno portato all’identificazione di 16 persone, di cui 7 successivamente denunciate. Inoltre, a tutela del decoro urbano e del rispetto della legalità, sono stati emessi 21 DASPO nei confronti di soggetti dediti all’accattonaggio molesto, all’ubriachezza molesta e al bivacco in luoghi pubblici. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dei furti, con l’attivazione di dieci servizi di controllo mirati nelle aree mercatali e fieristiche della città.

L’Amministrazione collabora con la Prefettura e le Forze dell’Ordine per garantire un’efficace strategia di sicurezza urbana. Il 24 dicembre 2024, il Sindaco ha partecipato al Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza, riunitosi alla presenza della Prefettura di Modena, della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. In tale occasione, è stato sottoscritto il nuovo protocollo d’intesa sul “Controllo di Vicinato”, un progetto che mira a rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini nella segnalazione di situazioni sospette e nella promozione di una maggiore sicurezza territoriale. La Prefettura di Modena si è impegnata a convocare periodiche riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di monitorare l’andamento del progetto e individuare eventuali azioni correttive. Le Forze di Polizia, a loro volta, partecipano attivamente a incontri con la popolazione, per fornire informazioni sulle strategie di prevenzione della criminalità e raccogliere segnalazioni utili alla definizione di azioni mirate di controllo.

L’Amministrazione Comunale di Sassuolo è in costante dialogo con la Prefettura di Modena e le Forze dell’Ordine per monitorare la situazione della sicurezza in città e valutare, ove necessario, la richiesta di convocazione di un tavolo straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tale decisione verrà assunta sulla base di un’attenta analisi dei dati raccolti e delle indicazioni fornite dagli organi competenti, in un’ottica di prevenzione e di intervento mirato.

L’impegno dell’Amministrazione ha già prodotto risultati concreti: nel 2024 sono stati fotosegnalati 50 persone e sanzionate 20 persone per possesso di sostanze stupefacenti. Inoltre, l’attività investigativa ha portato all’arresto di tre persone per spaccio di droga e di una per rapina, mentre sono state condotte tre indagini relative a casi di violenza domestica e codice rosso. L’ufficio di Polizia Giudiziaria ha svolto 46 attività subdelegate da altre Forze dell’Ordine e ha collaborato con i servizi sociali in 11 casi di tutela dei minori. Sono stati effettuati 50 rilievi fotodattiloscopici e notificati 220 atti di Polizia Giudiziaria.

L’Amministrazione continuerà a lavorare con determinazione per garantire la sicurezza della città, attraverso un piano organico e strutturato che prevede il consolidamento del personale, l’adozione di nuove tecnologie, una maggiore presenza sul territorio e una proficua collaborazione con Prefettura e Forze dell’Ordine. Si impegna a a richiedere alla Prefettura e alle Forze di Polizia di mantenere alta l’attenzione sulla città e garantire le forze di personale necessarie per un presidio efficace e una sempre maggiore tutela della cittadinanza”.