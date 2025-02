Progetto di Riqualificazione di via Mercato a Pavullo

L’amministrazione Comunale, con l’intento di valorizzare e riqualificare una delle vie storiche più importanti di Pavullo nel Frignano, ha realizzato un progetto di promozione artistica e di potenziamento del decoro urbano di Via del Mercato.

L’obiettivo, espresso dalle dichiarazioni dell’Assessore alla Cultura e al Turismo Daniele Cornia, è – quello di migliorare l’accoglienza e l’estetica della strada grazie ad un potenziamento del sistema di illuminazione pubblica e attraverso l’acquisto di fioriere ornamentali, inoltre gli interventi artistici che verranno realizzati permetteranno di creare un rinnovato interesse nei confronti di quest’area del Paese, tanto per i cittadini residenti quanto per i visitatori. La speranza è che questi interventi possano favorire la nascita di nuove attività commerciali e di nuovi locali o ristoranti-.

Nel corso della primavera 2025 verranno posizionate, sulle pareti delle case che hanno dato il permesso nella parte di via Mercato conosciuta come la Fonda, delle gigantografie in dibond raffiguranti la Pavullo del passato. Questa operazione è stata possibile grazie ad una ricerca approfondita sugli archivi fotografici, della collezione di Ettore Cassanelli, realizzata dall’Ufficio Cultura del Comune e dall’Associazione La Fonda. Le fotografie d’epoca raffigureranno quindi com’erano via del Mercato e Pavullo centro tra la fine dell‘800 e l’inizio del 1900 e rimarranno in maniera permanente affissi alle facciate delle case, così da creare un museo fotografico a cielo aperto a disposizione di tutta la cittadinanza.

Il progetto di riqualificazione artistica di Via del Mercato avrà inizio già questa primavera ma continuerà anche nei prossimi anni, infatti nel 2026, dopo un’opportuna fase di progettazione, inizieranno ad essere realizzati i primi interventi di street art sulle serrande delle attività commerciali che daranno il consenso presenti lungo la strada. Queste opere raffigureranno la Pavullo del primo 1900 ma anche testi e detti in dialetto, che saranno realizzati attraverso opere di lettering. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Istituto artistico A. Venturi di Modena, verranno realizzate delle ceramiche smaltate raffiguranti i vecchi mestieri che si svolgevano lungo Via del Mercato e saranno posizionate in prossimità delle attività commerciali nelle quali erano presenti.

–Questo è un progetto di cui andiamo davvero molto fieri e che siamo sicuri porterà grande beneficio per tutto il Centro Storico; – ha commentato l’Assessore Daniele Cornia – ci tengo a ringraziare tutti i soci dell’Associazione la Fonda per la collaborazione nella selezione delle fotografie, Ettore Cassanelli per averci messo a disposizione il suo archivio fotografico, la Pro Loco di Pavullo che è partner del progetto e che finanzierà parte degli inteventi e tutti i privati cittadini che, con grande senso civico, hanno messo a disposzione le facciate delle proprie abitazioni per collocare le gigantografie.-

Gli interventi prevederanno anche la collocazione di una targa informativa nella piazzetta in passato conosciuta come la Piazza delle Uova, e, nei prossimi anni, l’implementazione di dissuasori della velocità e del traffico, a scomparsa elettronica, nei varchi di accesso a Via del Mercato.