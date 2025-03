Mirandola, l’ambulatorio stomie si sposta alla Casa della Comunità “Norina Galavotti”

Da lunedì 3 marzo l’ambulatorio infermieristico di stomaterapia di Mirandola trasloca presso la Casa della Comunità “Norina Galavotti” in via Fogazzaro 6, al primo piano. Il trasferimento rientra in un più ampio progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la qualità delle prestazioni offerte.

Ad oggi l’ambulatorio, che si avvale di competenze infermieristiche avanzate nella gestione dei pazienti con queste problematiche, ha in cura 259 persone, di cui 146 stomizzati (di questi, nove si trovano all’interno delle CRA del distretto di Mirandola), 83 incontinenti e 30 che necessitano di supplementi nutrizionali orali (ONS).

La nuova sede garantirà un ambiente più moderno e funzionale, con spazi dedicati e personale specializzato per rispondere in modo ancora più efficiente alle esigenze degli utenti. La Casa della Comunità, già punto di riferimento per numerosi servizi sanitari e socio-sanitari, offrirà un contesto integrato e multidisciplinare, favorendo una migliore presa in carico globale del paziente. I pazienti potranno così continuare a usufruire degli stessi servizi di alta qualità, con in più la comodità di un accesso semplificato e una maggiore vicinanza ad altri servizi sanitari.

Giorni e orari di apertura rimarranno invariati, ovvero martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 13, e il personale sarà a disposizione per assistere i pazienti e per rispondere a eventuali domande.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web https://www.ausl.mo.it/luogo/punto-distribuzione-ausili-stomali-mirandola.