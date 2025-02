Lunedì al Dehon di Bologna “Zona di passaggio” della Compagnia Gli amici di Luca

Lunedì 3 marzo ore 21 al Teatro Dehon di Bologna nell’ambito della rassegna “Diverse abilità in scena – Espressività, professionalità ed integrazione nel panorama teatrale” promossa da Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris, a cura di Fulvio De Nigris, il Gruppo Dopo…di Nuovo Gli amici di Luca e la Compagnia Gli amici di Luca, che realizzano laboratori teatrali nella Casa dei risvegli Luca De Nigris, presentano lo spettacolo “Zona di passaggio” per la regia Alessandra Cortesi, Deborah Fortini, Coordinamento pedagogico Antonella Vigilante, Martina Pittureri. Lo spettacolo è frutto dei laboratori teatrali che si svolgono nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Ingresso ad offerta libera.

Torna il Teatro dei Risvegli, per raccontare ancora una volta, la complessità del mondo della disabilità. “Il teatro ci fa correre, noi che stiamo in piedi a fatica. Eppure è con lui che ci sentiamo vivi”. Gli amici di Luca sono instancabili nel cercare le parole giuste, lo spettacolo è il risultato di un processo creativo sempre in evoluzione, per dare voce alla fragilità.

La scena si trasforma in uno spazio di libertà, dove le esperienze e le riflessioni di chi vive quotidianamente la disabilità si incontrano e si fondono, superando i limiti che essa impone. L’esperienza del Teatro dei Risvegli, che deriva dai laboratori rivolti a persone con esiti di coma, attraverso la dedizione e l’impegno dei suoi partecipanti, focalizza l’attenzione sulle risorse e sulle possibilità, nonostante le innumerevoli difficoltà. Una testimonianza raccontata dagli stessi suoi protagonisti, dove l’esperienza drammatica del trauma, si trasforma in un momento delicato di Poesia e di bellezza. Una nuova occasione di incontrare la comunità e rendere più visibile un lavoro paziente, sotterraneo, costante e pieno d’amore.

Un momento di passaggio tra una performance e l’altra, una riflessione sull’esprimersi, fare esercizio insieme e parlare, inevitabilmente, di una condizione cercando di affrancarsi dagli stereotipi più comuni.

Per informazioni:

Gli amici di Luca odv tel. 051 6494570 info@amicidiluca.it www.amicidiluca.it

Teatro Dehon tel. 051 342934 ufficiostampa@teatrodehon.it www.teatrodehon.it