L’assessora regionale Irene Priolo incontra i sindaci in Provincia di Reggio Emilia

Lungo e positivo confronto, giovedì pomeriggio in Provincia, tra tutti i sindaci reggiani e l’assessora regionale ad Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità, trasporti e infrastrutture Irene Priolo, che in Consiglio provinciale ha illustrato le linee di mandato del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, in relazione alle sue deleghe.

“Un importante momento di ascolto e condivisione per rafforzare la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, nell’ottica di un miglioramento continuo dei servizi per i cittadini e di sviluppo del territorio”, ha sottolineato in apertura il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni. “Lavorare insieme, ognuno con le proprie competenze, per migliorare la qualità della vita delle nostre comunità è un tratto distintivo di questa provincia e di questa regione, ma ovviamente occorrono le risorse”, ha aggiunto il presidente Zanni manifestando “la preoccupazione di Provincia e Comuni reggiani per i tagli subiti e auspicando che non ne arrivino altri, soprattutto su strade e scuole, rischiando di mettere a forte rischio la tenuta di una programmazione complessiva che abbiamo concordato per sostenere lo sviluppo in particolare delle aree interne”.

«In apertura di mandato – ha dichiarato Priolo – ho fortemente voluto organizzare incontri su tutti i territori provinciali perché ritengo fondamentale partire dall’ascolto e dalle esigenze dei territori. Tra le prime sfide che dovremo affrontare sicuramente c’è la redazione della legge sulle aree idonee, un testo complesso in cui cercheremo di dare anche attenzione agli effetti cumulativi degli impianti ma anche il percorso sul recepimento del Salva casa. Durante questo mandato, inoltre, dovremo approvare il nuovo Piano regionale integrato dei Trasporti che avrà una vista decennale e dovrà mettersi in relazione alle risorse disponibili ma avere anche uno sguardo lungimirante in cui trasporto pubblico su gomma e su ferro diventano complementari. E questo solo per citare alcune azioni».

Nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte numerosi sindaci, amministratori locali e consiglieri regionali, sono stati approfonditi i temi e gli obiettivi principali dell’attuale governo regionale, con particolare attenzione agli sviluppi e alle politiche che interesseranno il nostro territorio nei prossimi anni, tra cui infrastrutture, ambiente, programmazione territoriale, mobilità e sviluppo sostenibile.

Tra i tanti temi affrontati, grande attenzione alla programmazione territoriale – con la richiesta, da parte dei sindaci, di una maggiore semplificazione e flessibilità dei Piani urbanistici generali – al trasporto pubblico locale, con la richiesta di maggiori stanziamenti anche sulle linee ferroviarie, e le infrastrutture a partire dalla via Emilia bis – “che resta la nostra priorità con Anas” ha detto il presidente Zanni – all’autostrada regionale Cispadana (“fondamentale anche per il Ferrarese e per alleggerire la A1”, ha sottolineato l’assessore Priolo) alla bretella Campogalliano-Sassuolo.

“Ringrazio l’assessore Priolo per la disponibilità a questo fondamentale momento di confronto su tematiche così importanti per il nostro territorio che conferma il prezioso ruolo che la Provincia continua ad assicurare, a beneficio dei Comuni reggiani, per fare sintesi ed assumere decisioni di area vasta e, anche, nel fare da tramite verso la Regione”, ha concluso il presidente Zanni.