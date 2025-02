Il Generale di Corpo d’Armata Parrulli, Comandante Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, si è recato in visita a Bologna e Parma

Il Comandante delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli, nelle giornate del 26 e 27 febbraio 2025 sì è recato in Emilia Romagna per visitare i reparti dell’organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri nel territorio regionale.

Accolto a Bologna dal Col. Gaetano Palescandolo, Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna”, nella mattinata del 26 febbraio ha salutato i Comandanti dei Gruppi Carabinieri Forestali, dei NIPAAF (Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) e Nuclei Carabinieri CITES oltre ad una rappresentanza dei Comandanti dei Nuclei Carabinieri Forestale della Regione. Erano inoltre presenti i Comandanti del Reparti Carabinieri Biodiversità di Punta Marina e Parco Nazionale “Appennino Tosco Emiliano”, oltre ad alcuni rappresentanti delle Associazioni Professionali a carattere sindacale (A.P.C.S.M.) e dell’Associazione Nazionale Forestali (A.N.For.).

Durante l’incontro il Generale Parrulli ha espresso il suo plauso per la professionalità e l’impegno profuso da tutto il personale, sottolineando come l’organizzazione capillare e ramificata dell’Arma Forestale, risulti strategica per il puntuale controllo del territorio e per la prevenzione e repressione degli illeciti in danno all’ambiente. Nella circostanza è stata rimarcata la centralità del ruolo svolto nell’ambito della tutela del territorio e della salvaguardia ambientale e del patrimonio agroforestale. Il Generale ha incoraggiato i militari a proseguire con rinnovato impegno e determinazione nelle attività quotidiane, a tutela delle persone, dell’ambiente e del territorio, anche nei luoghi più periferici.

Nel corso della mattinata inoltre, presso la sede del Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna, il Generale Parrulli ha incontrato diverse Autorità tra cui il Prefetto di Bologna Enrico Ricci, il Procuratore Generale Paolo Fortuna, l’Avvocato Generale Ciro Cascone e il Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Generale di Brigata Enrico Scandone.

Nel primo pomeriggio il Generale Parrulli si è recato in visita al Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Bologna dove è stato accolto dal Comandante Ten. Col. Marco Angeli ed ha salutato i militari del reparto; successivamente, accompagnato dal Colonnello Palescandolo, ha incontrato il Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, Prof. Giorgio Cantelli Forti, con il quale ha evidenziato l’importanza della sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e istituzioni culturali e scientifiche per la tutela del territorio, dell’agricoltura e per la sostenibilità ambientale, anche attraverso interventi educativi, informativi e formativi.

A seguire, il Generale Parrulli, accompagnato dal Colonnello Palescandolo, si è recato presso la sede della Regione Emilia Romagna dove nell’incontro con l’Assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture Irene Priolo sono stati richiamati i consolidati rapporti convenzionali esistenti tra la Regione e l’Arma dei Carabinieri per l’impiego dei Carabinieri Forestali nelle materie di competenza regionale

Nella mattinata del 27 febbraio, il Generale Parrulli si è recato nella città di Parma dove ha visitato il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare, accolto dal Comandante in S.V. Ten. Pasqualino Lufrano e dai militari del reparto; nella medesima mattinata ha poi salutato i Carabinieri Forestali delle province di Parma e Piacenza presso il Gruppo Carabinieri Forestale del capoluogo parmense dove ad accoglierlo c’era il Colonnello Pier Luigi Fedele.