Federconsumatori Emilia lancia la rete di sportelli sul sovraindebitamento

Federconsumatori Emilia è lieta di annunciare l’attivazione della rete di sportelli dedicati al sovraindebitamento, un’iniziativa pensata per supportare chi si trova in difficoltà finanziarie, offrendo consulenze gratuite e assistenza personalizzata, grazie al Bando indetto dalla Regione Emilia – Romagna. Gli sportelli sono ora disponibili per chi desidera ricevere informazioni o per chi ha bisogno di essere supportato nell’istruzione della pratica di sovraindebitamento.

La legge sul sovraindebitamento, la numero 3/2012, rappresenta una grande opportunità per coloro che non riescono a far fronte ai propri impegni finanziari ma desiderano avere una seconda possibilità. Il percorso di sostegno proposto dagli sportelli Federconsumatori si inserisce nel contesto di tale legge, per aiutare le persone a gestire e superare la loro situazione debitoria.

Principali punti della Legge 3/2012 sul sovraindebitamento sono la ristrutturazione dei debiti, l’esdebitazione, l’accesso alla procedura anche per i consumatori, la protezione dagli atti esecutivi.

I vantaggi per le persone sovraindebitate sono il sostegno psicologico ed economico, i piani di rientro personalizzati, il rispetto della dignità e della privacy, una procedura rapida ed efficiente

Le persone potranno accedere agli sportelli per ottenere informazioni riguardo la legge sul sovraindebitamento o per essere assistite nell’istruzione della propria pratica. I nostri esperti guideranno i cittadini passo dopo passo, garantendo un utile supporto.

Gli sportelli sono attivi in tutte città capoluogo della regione Emilia-Romagna e sono pronti a offrire una consulenza che consentirà di comprendere meglio le opportunità offerte dalla legge e le soluzioni disponibili per la propria situazione.