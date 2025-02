Domenica al Teatro Comunale di Bomporto “La regina dei pidocchi”

La stagione 24/25 del Cinema Teatro Comunale di Bomporto a cura di ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale, prosegue domenica prossima 2 marzo alle ore 21 con lo spettacolo di prosa La regina dei pidocchi della Compagnia Exit, nell’ambito del progetto ‘Teatralmente’ 2025.

In un viaggio tra cartelle cliniche, diari, documenti medici e delle Forze dell’ordine, le storie di tante donne si snodano tra diagnosi incomprensibili, scritte in un linguaggio quasi arcaico che spesso non ha nulla a che vedere con la medicina. Tanti monologhi che si intrecciano lasciando emergere il vissuto, le emozioni e gli stati d’animo di tutte queste donne spesso semplicemente definite capricciose o ineducabili. Un salto nel passato, dentro a un’istituzione totale come quella del manicomio che ha segnato profondamente la città di Imola e la sua storia…

Prenotazioni via e-mail e telefoniche

Le prenotazioni si possono effettuare via una e-mail a teatrocomunalebomporto@ater.emr.it, chiamando il numero 059 800776 negli orari di apertura della biglietteria oppure tramite WhatsApp al numero 333 2424474.

Biglietto unico 5 euro