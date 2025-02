Domenica 2 marzo al Teatro Asioli di Correggio ‘Toccando il vuoto’ con Lodo Guenzi e Eleonora Giovanardi

Domenica 2 marzo (ore 17) al Teatro Asioli di Correggio sono di scena Lodo Guenzi e la “nostra” star Eleonora Giovanardi, con Giovanni Anzaldo e Matteo Gatta interpreti di Toccando il vuoto, testo del drammaturgo scozzese David Greig diretto da Silvio Peroni e prodotto da Infinito e Argot Produzioni.

Durante una scalata nelle Ande Peruviane nel 1985, gli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates restano vittime, durante la discesa, di un incidente che provoca la caduta di Joe in un dirupo. Simon, per non rischiare di precipitare assieme al suo compagno, è costretto a “tagliare la corda” (letteralmente). Ispirandosi a questa storia vera, il testo di David Grieg, autore scozzese tra i più apprezzati della scena britannica e rappresentato in tutto il mondo, si muove tra passato e presente, tra passione, sensi di colpa, amicizia e resilienza, in un tempo e spazio che si fondono costantemente, ponendo al pubblico l’interrogativo semplice e drammatico: cosa avremmo fatto al posto di Simon? Rappresentato per la prima volta in Italia, il testo, già acclamato dal pubblico e dalla critica estera, pone alla base dell’opera il tema delle scelte, etiche e non, che determinano gli eventi di cui siamo protagonisti.