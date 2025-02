Bologna, workshop su Transizione ESG e “5.0”

Transizione ESG e “5.0”, Sostenibilità, Green Factory, Economia Circolare sono strumenti di competitività sempre più presenti nella gestione di una azienda moderna. Questi argomenti sono al centro del workshop in programma giovedì 6 marzo 2025, dalle 16 presso il Museo del Patrimonio Industriale in via della Beverara 123, a Bologna.

Un’iniziativa di confronto organizzata da UniCredit e Sinergie Tecnologiche con l’intervento di KPMG e la collaborazione dell’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale.

Un’occasione di confronto e riflessione sul tema della Sostenibilità industriale, per identificare i principali strumenti di accelerazione funzionali ad una Transizione sostenibile, illustrando Case History di rilievo e rispondendo ad alcuni quesiti nodali.

E’ possibile partecipare scrivendo a: l.pezzella@amicidelmuseo.org

Il workshop sarà aperto dai saluti di Daniele Vacchi, Presidente dell’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale; Livio Stellati, Responsabile Territorial Development Region Centro Nord UniCredit; Dario Carloni, Amministratore Unico Sinergie Tecnologiche Srl.

Seguiranno gli interventi di Luciano Colangelo, Associate Partner, KPMG su “Il ruolo cruciale delle PMI verso la Transizione ESG. Rischi e fattori abilitanti per la competitività; di Paolo Brandolini, Sinergie Tecnologiche Srl, su “Transizione 5.0: Come accedere all’incentivo per avviare un percorso di trasformazione digitale ed energetica. Le sinergie con altre misure PNRR; di Francesco Fanelli, ESG Italy UniCredit, su “Gli strumenti a supporto della Transizione ESG”; e di Massimiliano Navarra, Responsabile UniCredit Leasing Centro Nord, su “Transizione 5.0: gli strumenti finanziari a supporto delle imprese”.

L’incontro sarà arricchito da una tavola rotonda nella quale si confronteranno Andrea Anderlini, Amministratore Unico Anderlini Meccanica SRL; Renato Dall’Agata, Direttore tecnico e R&S FAVA SPA; Luca D’Adam, Senior industrial controller & Project management SMEG SPA; Giuseppe Lucisano, Sinergie Tecnologiche Srl.

Il workshop sarà moderato da Ilaria Vesentini (Sole 24 Ore)