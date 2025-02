Bologna, occupa un immobile di proprietà comunale gestito da Acer

Non solo occupava abusivamente degli spazi condominiali di un immobile di proprietà comunale gestito da ACER, ma occultava anche della sostanza stupefacente. A farne scoperta sono stati ieri mattina gli agenti del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale impegnati a verificare un’eventuale occupazione abusiva in via Polese.

Nell’androne condominiale di proprietà comunale e gestito da ACER, gli operatori hanno trovato un bivacco allestito da un uomo. Dopo i controlli, effettuati con l’aiuto del cane-collega Ares, sono emersi numerosi involucri di sostanza stupefacente nascosti in punti diversi. Accompagnato negli uffici per l’identificazione e per il sequestro della sostanza stupefacente, addosso all’uomo sono stati trovati anche un coltello e un martello frangivetri. Considerati i fatti accertati e i tanti precedenti a carico per reati contro il patrimonio e connessi al traffico di stupefacenti, la persona, anche irregolare sul territorio italiano, è stata arrestata.

Questa mattina, a seguito dell’udienza per direttissima, l’arresto è stato convalidato e disposto il divieto di dimora nella Città metropolitana.