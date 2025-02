Andrea Pontremoli è il nuovo Presidente di Motor Valley Development

Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato del Gruppo Dallara, è il nuovo Presidente per il biennio 2025-2027 di Motor Valley Development, l’Associazione che riunisce i principali brand a due e quattro ruote della “Terra dei Motori” emiliano-romagnola (www.motorvalley.it). La sua nomina è avvenuta durante l’assemblea dei soci tenutasi giovedì 27 febbraio 2025. Pontremoli subentra quindi a Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati, che ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Associazione dal 2019.

Riconfermato vicepresidente Andrea Albani, managing director del Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico (Rimini).

Oggi l’associazione rappresenta la Motor Valley, un distretto industriale d’eccellenza unico al mondo con 16.500 imprese del territorio con brand noti in tutto il mondo, come Ferrari, Automobili Lamborghini, Dallara, Ducati, Pagani, Maserati ed Energica, con 14 musei, un circuito di 18 collezioni private, 11 piste da karting e 4 autodromi regionali (Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, Misano World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico, Autodromo di Modena e Autodromo Varano de’ Melegari “Riccardo Paletti”).

“È per me un grande onore assumere il ruolo di presidente di Motor Valley Development, una realtà che rappresenta la passione e l’innovazione del nostro territorio. Assumo questo ruolo con spirito di servizio, portando avanti il lavoro che ha fatto Claudio Domenicali che ringrazio. – ha detto Andrea Pontremoli, neo presidente dell’Associazione Motor Valley Development -. Il mio impegno sarà quello di valorizzare il patrimonio che abbiamo guardando al futuro con la stessa determinazione e visione che hanno sempre contraddistinto le Aziende del nostro territorio, Insieme, continueremo a fare della Motor Valley un punto di riferimento globale per le due e quattro ruote con l’obiettivo di restare all’avanguardia sia dal punto di vista tecnico che come sistema sociale sapendo che la nostra forza sarà l’ecosistema che riusciremo a costruire e mantenere.”

“Ricoprire il ruolo di Presidente dell’associazione Motor Valley Development dal 2019 ad oggi è stato un privilegio e una grande responsabilità. Questo territorio rappresenta un’eccellenza unica al mondo non solo sotto il profilo industriale ma anche turistico, culturale e formativo, e riunisce i più prestigiosi brand italiani delle due e quattro ruote, custodi di un inestimabile patrimonio di competenza motoristica e tecnologica. Contribuire alla sua valorizzazione è stato per me motivo di grande orgoglio“, ha dichiarato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati. “Ora, con profonda stima, passo il testimone ad Andrea – amico e professionista appassionato – certo che saprà guidare il futuro della Motor Valley con visione e dedizione.”

Motor Valley Development, come polo globale di innovazione tecnologica e formazione, collabora in sinergia con la Regione Emilia-Romagna per promuovere questo patrimonio a livello internazionale. Negli ultimi anni, infatti, il territorio ha visto la nascita di iniziative come Motor Valley Accelerator, il primo acceleratore italiano dedicato all’automotive, nato da un’iniziativa congiunta del network nazionale di CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione, UniCredit, e Fondazione Modena, gestito da Plug and Play, anche in veste di investitore e CRIT.

Una sfida nella sfida, quindi, quella accettata dal neoeletto presidente di Motor Valley Development, Andrea Pontremoli, già amministratore delegato di Dallara Automobili e presidente di MUNER – Motorvehicle University of Emilia-Romagna, l’associazione nata dalla sinergia tra alcune prestigiose università (Università di Bologna, Università di Modena, Università di Parma e Università di Reggio Emilia) e le case automobilistiche del territorio. Fondata nel 2017, MUNER, ha avviato corsi di laurea magistrale avanzati in ingegneria automobilistica, con focus anche sul veicolo elettrico e la guida autonoma. Il programma, che coinvolge attualmente oltre 700 studenti provenienti da diversi Paesi, ha come obiettivo la formazione di ingegneri altamente specializzati, in grado di guidare l’innovazione nel settore automotive e non solo.

La nomina di Pontremoli a nuovo presidente della Motor Valley evidenzia la capacità e la determinazione del territorio di fare sinergia, focalizzando gli sforzi su tre aree strategiche: la formazione, la tecnologia e il turismo. Una scelta che, quindi, testimonia l’impegno a consolidare la “Terra dei Motori” emiliano-romagnola, puntando su innovazione, crescita e visibilità globale. Con la sua expertise nel settore automotive e la sua dedizione nel campo della ricerca e sviluppo, Andrea Pontremoli è pronto a spingere sull’acceleratore della Motor Valley, un territorio che continua a crescere e a rafforzarsi come punto di riferimento a livello mondiale nel mondo dei motori.